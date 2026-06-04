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Бенин – Нигер: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65

04 июня 2026 8:09
Бенин - Нигер
05 июн. 2026, пятница 21:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.65
Победа Бенина
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5 июня 2026 года в 21:00 сборные Бенина и Нигера сыграют в товарищеском матче.

Бенин

Бенин – хозяева и фавориты. Команда в неплохой форме: забивает в 3 последних матчах, в прошлой игре победа над Гвинеей (1:0). Атака скромная – 0.80 гола в среднем за 5 игр, оборона пропускает 1.20. История встреч с Нигером впечатляет: 2 победы в 2 матчах с общим счeтом 4:0. Дома Бенин должен побеждать.

Нигер

Нигер в кризисе. 6 матчей без побед в товарищеских встречах. Атака слабая – 0.80 гола за игру, оборона пропускает 1.00. В прошлом матче поражение от Того (0:1). Нигер не выигрывает уже давно и в гостях против Бенина выглядит обречeнно.

Факты о командах

Бенин

  • За 5 матчей: 0.80 забито, 1.20 пропущено
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Победа над Гвинеей (1:0)
  • 2 победы в 2 матчах над Нигером (4:0)

Нигер

  • 6 матчей без побед в товарищеских встречах
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 1.00 пропущено
  • Поражение от Того (0:1)

Прогноз на матч Бенин – Нигер

Бенин дома, с положительной историей встреч. Нигер не побеждает уже 6 матчей. Хозяева должны побеждать. Голов будет мало.

Рекомендованные ставки

  • Победа Бенина – коэффициент 1.65
  • Тотал голов меньше 2.5

1.65
Победа Бенина
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Автор: Рассказов Михаил
Товарищеские матчи. Сборные Нигер Бенин
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