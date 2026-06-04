5 июня 2026 года в 21:00 сборные Бенина и Нигера сыграют в товарищеском матче.

Бенин

Бенин – хозяева и фавориты. Команда в неплохой форме: забивает в 3 последних матчах, в прошлой игре победа над Гвинеей (1:0). Атака скромная – 0.80 гола в среднем за 5 игр, оборона пропускает 1.20. История встреч с Нигером впечатляет: 2 победы в 2 матчах с общим счeтом 4:0. Дома Бенин должен побеждать.

Нигер

Нигер в кризисе. 6 матчей без побед в товарищеских встречах. Атака слабая – 0.80 гола за игру, оборона пропускает 1.00. В прошлом матче поражение от Того (0:1). Нигер не выигрывает уже давно и в гостях против Бенина выглядит обречeнно.

Факты о командах

Бенин

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.20 пропущено

Забивают в 3 последних матчах

Победа над Гвинеей (1:0)

2 победы в 2 матчах над Нигером (4:0)

Нигер

6 матчей без побед в товарищеских встречах

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.00 пропущено

Поражение от Того (0:1)

Прогноз на матч Бенин – Нигер

Бенин дома, с положительной историей встреч. Нигер не побеждает уже 6 матчей. Хозяева должны побеждать. Голов будет мало.

Рекомендованные ставки