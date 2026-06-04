5 июня 2026 года в 20:45 сборные Венгрии и Финляндии сыграют в товарищеском матче.
Венгрия
Венгрия – хозяева и фавориты. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, а дома история встреч с Финляндией впечатляет: 6 из 7 последних очных матчей без поражений. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр, забивают в 8 из 10 последних матчей. Оборона пропускает 1.00. В прошлой игре ничья с Грецией (0:0). Дома Венгрия должна побеждать.
Финляндия
Финны в плохой форме, особенно после разгрома от Германии (0:4). Атака приносит 1.40 гола в среднем за 5 игр, оборона пропускает 1.20. В гостях у финнов проблемы: поражение от Германии (0:4) и ничья с Кабо-Верде (1:1). Гости выглядят неуверенно.
Факты о командах
Венгрия
- Не проигрывают в 5 из 7 матчей
- За 5 матчей: 1.20 забито, 1.00 пропущено
- Забивают в 8 из 10 матчей
- Не проигрывают Финляндии дома в 6 из 7 встреч
- Ничья с Грецией (0:0)
Финляндия
- За 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено
- Разгром от Германии (0:4)
- Ничья с Кабо-Верде (1:1)
Прогноз на матч Венгрия – Финляндия
Венгрия дома сильна и имеет отличную историю встреч. Финляндия не в форме. Хозяева обязаны побеждать.
Рекомендованные ставки
- Победа Венгрии – коэффициент 1.55
- Тотал голов меньше 2.5