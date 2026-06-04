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Венгрия – Финляндия: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.55

04 июня 2026 8:51
Венгрия - Финляндия
05 июн. 2026, пятница 20:45 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.55
Победа Венгрии
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5 июня 2026 года в 20:45 сборные Венгрии и Финляндии сыграют в товарищеском матче.

Венгрия

Венгрия – хозяева и фавориты. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, а дома история встреч с Финляндией впечатляет: 6 из 7 последних очных матчей без поражений. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр, забивают в 8 из 10 последних матчей. Оборона пропускает 1.00. В прошлой игре ничья с Грецией (0:0). Дома Венгрия должна побеждать.

Финляндия

Финны в плохой форме, особенно после разгрома от Германии (0:4). Атака приносит 1.40 гола в среднем за 5 игр, оборона пропускает 1.20. В гостях у финнов проблемы: поражение от Германии (0:4) и ничья с Кабо-Верде (1:1). Гости выглядят неуверенно.

Факты о командах

Венгрия

  • Не проигрывают в 5 из 7 матчей
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.00 пропущено
  • Забивают в 8 из 10 матчей
  • Не проигрывают Финляндии дома в 6 из 7 встреч
  • Ничья с Грецией (0:0)

Финляндия

  • За 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено
  • Разгром от Германии (0:4)
  • Ничья с Кабо-Верде (1:1)

Прогноз на матч Венгрия – Финляндия

Венгрия дома сильна и имеет отличную историю встреч. Финляндия не в форме. Хозяева обязаны побеждать.

Рекомендованные ставки

  • Победа Венгрии – коэффициент 1.55
  • Тотал голов меньше 2.5

1.55
Победа Венгрии
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Автор: Мещеряков Денис
Товарищеские матчи. Сборные Финляндия Венгрия
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