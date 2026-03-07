8 марта в 25 туре турецкой Суперлиги «Ризеспор» примет «Антальяспор». Хозяева подходят к игре в более цельной форме и после удачного отрезка закрепились в середине таблицы. Гости тоже способны навязать борьбу, но на выезде в последнее время теряют слишком много очков, а оборона регулярно дает сбои.

«Ризеспор»

После 24 туров «Ризеспор» набрал 27 очков и занимает 10 место. В прошлом туре команда уверенно обыграла «Касымпашу» со счетом 3:0 и продлила серию без поражений в чемпионате до трех матчей. В атаке хозяева выглядят достаточно активно: за последние 5 игр забито 8 мячей.

Лучший бомбардир команды – Валентин Михэилэ, у которого 6 голов в 17 матчах. При этом у «Ризеспора» есть и слабое место: команда пропустила 9 мячей в последних 5 встречах, поэтому полностью надежной оборону хозяев назвать нельзя.

«Антальяспор»

«Антальяспор» идет на 13 месте с 24 очками. В прошлом туре команда сыграла 2:2 с «Фенербахче», но в гостях результаты остаются слабыми: три последних выездных матча чемпионата завершились поражениями. На этом отрезке команда часто допускает ошибки у своих ворот.

В последних пяти встречах «Антальяспор» забил 5 мячей и пропустил 7. Лучшим бомбардиром остается Сандер ван де Стрек, на счету которого 4 гола в 25 матчах. Гости сохраняют способность забивать, но по стабильности сейчас уступают сопернику.

Факты о командах

«Ризеспор»

Не проигрывает в 3 последних матчах Суперлиги

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей чемпионата

Забивает в 4 последних матчах

В среднем: 1.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает «Антальяспору» в 6 из 8 последних очных матчей

«Антальяспор»

Проигрывает в 3 последних гостевых матчах Суперлиги

Пропускает в 8 последних матчах

В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает «Ризеспору» в 3 последних очных матчах

Прогноз на матч «Ризеспор» – «Антальяспор»

«Ризеспор» выглядит предпочтительнее за счет более уверенной текущей формы и сильного последнего матча в чемпионате. Команда регулярно забивает, а дома способна навязать свой темп. «Антальяспор» опасен в атаке, но нестабильность на выезде и частые пропущенные мячи снижают шансы гостей на полноценный успех.

При этом встреча не выглядит закрытой. Обе команды допускают моменты у своих ворот, а статистика последних игр говорит в пользу обмена голами или как минимум матча с двумя-тремя мячами. Базовый вариант здесь – преимущество хозяев с подстраховкой.

Рекомендованные ставки: