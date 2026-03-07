Введите ваш ник на сайте
«Ризеспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.90

07 марта 2026 10:33
Ризеспор - Антальяспор
08 мар. 2026, воскресенье 13:30 | Турция. Суперлига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Обе забьют – да
Сделать ставку

8 марта в 25 туре турецкой Суперлиги «Ризеспор» примет «Антальяспор». Хозяева подходят к игре в более цельной форме и после удачного отрезка закрепились в середине таблицы. Гости тоже способны навязать борьбу, но на выезде в последнее время теряют слишком много очков, а оборона регулярно дает сбои.

«Ризеспор»

После 24 туров «Ризеспор» набрал 27 очков и занимает 10 место. В прошлом туре команда уверенно обыграла «Касымпашу» со счетом 3:0 и продлила серию без поражений в чемпионате до трех матчей. В атаке хозяева выглядят достаточно активно: за последние 5 игр забито 8 мячей.

Лучший бомбардир команды – Валентин Михэилэ, у которого 6 голов в 17 матчах. При этом у «Ризеспора» есть и слабое место: команда пропустила 9 мячей в последних 5 встречах, поэтому полностью надежной оборону хозяев назвать нельзя.

«Антальяспор»

«Антальяспор» идет на 13 месте с 24 очками. В прошлом туре команда сыграла 2:2 с «Фенербахче», но в гостях результаты остаются слабыми: три последних выездных матча чемпионата завершились поражениями. На этом отрезке команда часто допускает ошибки у своих ворот.

В последних пяти встречах «Антальяспор» забил 5 мячей и пропустил 7. Лучшим бомбардиром остается Сандер ван де Стрек, на счету которого 4 гола в 25 матчах. Гости сохраняют способность забивать, но по стабильности сейчас уступают сопернику.

Факты о командах

«Ризеспор»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Суперлиги
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей чемпионата
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает «Антальяспору» в 6 из 8 последних очных матчей

«Антальяспор»

  • Проигрывает в 3 последних гостевых матчах Суперлиги
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает «Ризеспору» в 3 последних очных матчах

Прогноз на матч «Ризеспор» – «Антальяспор»

«Ризеспор» выглядит предпочтительнее за счет более уверенной текущей формы и сильного последнего матча в чемпионате. Команда регулярно забивает, а дома способна навязать свой темп. «Антальяспор» опасен в атаке, но нестабильность на выезде и частые пропущенные мячи снижают шансы гостей на полноценный успех.

При этом встреча не выглядит закрытой. Обе команды допускают моменты у своих ворот, а статистика последних игр говорит в пользу обмена голами или как минимум матча с двумя-тремя мячами. Базовый вариант здесь – преимущество хозяев с подстраховкой.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • «Ризеспор» не проиграет и тотал больше 1.5

1.90
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Антальяспор Ризеспор
