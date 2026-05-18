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«Борнмут» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 19 мая 2026 с коэффициентом 1.70

18 мая 2026 8:15
Борнмут - Манчестер Сити
19 мая 2026, вторник 21:30 | Англия. Премьер-лига, 37 тур
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1.70
«Манчестер Сити» не проиграет + тотал больше 2,5
Сделать ставку
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19 мая состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» примет «Манчестер Сити». Хозяева не проигрывают на протяжении 16 туров и штампуют голы, а гости ведут борьбу за чемпионство и только что выиграли Кубок Англии. Встреча двух команд, находящихся в фантастической форме, обещает стать украшением тура.

«Борнмут»

«Вишни» проводят исторический сезон и не проигрывают в 16 последних матчах АПЛ. Команда забивает в 6 последних турах подряд и наколотила 10 мячей в 5 последних встречах (2,00 в среднем). Эли Жуниор Крупи с 12 голами в 33 матчах ведeт атаку. После победы над «Фулхэмом» (1:0), разгрома «Кристал Пэлас» (3:0) и ничьей с «Лидсом» (2:2) команда занимает 6-е место с 55 очками. «Борнмут» пропускает в среднем всего 0,80 мяча за игру и забивает «Манчестер Сити» в 4 последних очных матчах, но проиграл 3 последних личных встречи.

«Манчестер Сити»

«Горожане» продолжают борьбу за титул и только что выиграли Кубок Англии, одолев «Челси» (1:0). Команда не проигрывает в 14 последних матчах АПЛ и забивает в 12 встречах подряд. В последних 5 матчах «Сити» наколотил 12 мячей (2,40 в среднем) и пропустил 4 (0,80). Эрлинг Холанд с 40 голами в 55 матчах является главной звездой. После побед над «Кристал Пэлас» (3:0), «Брентфордом» (3:0) и кубкового успеха над «Челси» команда набрала 77 очков. «Манчестер Сити» забивает «Борнмуту» в 19 последних очных матчах и выиграл 3 последних личных встречи.

Факты о командах:

«Борнмут»

  • Беспроигрышная серия из 16 матчей в АПЛ
  • Забивает в 6 последних турах подряд
  • Забивает в среднем 2,00 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает «Манчестер Сити» в 4 последних очных матчах

«Манчестер Сити»

  • Беспроигрышная серия из 14 матчей в АПЛ
  • Забивает в 12 последних встречах подряд
  • Забивает в среднем 2,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает «Борнмуту» в 19 последних очных матчах

История противостояний

  • «Манчестер Сити» выиграл 3 последних очных встречи
  • «Манчестер Сити» забивает в 19 последних личных матчах
  • «Борнмут» забивает в 4 последних очных встречах

Прогноз на матч «Борнмут» – «Манчестер Сити»

Обе команды находятся в феноменальной форме и штампуют голы. «Манчестер Сити» борется за титул и исторически доминирует в этой паре – 19 матчей подряд с забитыми мячами. «Борнмут» не проигрывает 16 туров и точно отличится дома. Учитывая обоюдную результативность, наиболее вероятным сценарием видится голевая ничья или минимальная победа гостей.

Рекомендованные ставки:

  • «Манчестер Сити» не проиграет + тотал больше 2,5 – коэффициент 1.70
  • Обе забьют – да

1.70
«Манчестер Сити» не проиграет + тотал больше 2,5
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Борнмут
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