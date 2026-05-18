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«Челси» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 19 мая 2026 с коэффициентом 1.52

18 мая 2026 8:20
Челси - Тоттенхэм
19 мая 2026, вторник 22:15 | Англия. Премьер-лига, 37 тур
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1.52
Обе забьют — да
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19 мая состоится лондонское дерби в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» примет «Тоттенхэм». Хозяева переживают глубочайший кризис и не побеждают на протяжении 7 туров, а гости борются за выживание и набрали неплохой ход. Однако история личных встреч говорит о тотальном доминировании «Челси» в последние годы.

«Челси»

«Синие» переживают один из худших отрезков в истории клуба. Команда не побеждает в 7 последних матчах АПЛ и пропускает в 14 турах подряд. В последних 5 встречах «Челси» забил всего 3 мяча (0,60 в среднем) и пропустил 8 (1,60). Жоао Педро с 23 голами в 52 матчах не может вытянуть команду в одиночку. После поражения в финале Кубка Англии от «Манчестер Сити» (0:1), ничьей с «Ливерпулем» (1:1) и разгрома от «Ноттингем Форест» (1:3) команда опустилась на 10-е место. «Челси» выиграл 5 последних очных встреч с «Тоттенхэмом» и забивает в каждой из них – это серьeзный психологический козырь.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» ведут отчаянную борьбу за выживание и находятся в зоне стыковых матчей. Команда не проигрывает в 4 последних турах и забивает в каждом из них. В последних 5 встречах «Тоттенхэм» забил 6 мячей (1,20 в среднем) и пропустил 5 (1,00). Ришарлисон с 11 голами в 41 матче ведeт атаку. После ничьей с «Лидсом» (1:1), победы над «Астон Виллой» (2:1) и «Вулверхэмптоном» (1:0) команда занимает 17-е место. «Тоттенхэм» пропускает в 14 из 16 последних матчей и проиграл 5 последних очных встреч «Челси».

Факты о командах:

«Челси»

  • Без побед в 7 последних матчах АПЛ
  • Пропускает в 14 последних турах
  • Забил всего 3 гола в 5 последних встречах
  • Выиграл 5 последних очных встреч с «Тоттенхэмом»

«Тоттенхэм»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Забивает в 4 последних турах
  • Пропускает в 14 из 16 последних встреч
  • Проиграл 5 последних очных встреч «Челси»

История противостояний

  • «Челси» выиграл 5 последних очных встреч
  • «Челси» забивает в 5 последних личных матчах
  • Последняя встреча: победа «Челси» (1:0)

Прогноз на матч «Челси» – «Тоттенхэм»

«Челси» переживает кризис, но исторически доминирует над «Тоттенхэмом» – 5 побед подряд. «Шпоры» борются за выживание и набрали ход, но регулярно пропускают. Учитывая, что обе команды далеки от идеала, а дерби есть дерби, наиболее вероятным сценарием видится результативная ничья.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.52
  • Ничья

1.52
Обе забьют — да
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Челси
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