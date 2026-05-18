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«Монца» – «Юве Стабия»: прогноз и ставки на матч 19 мая 2026 с коэффициентом 1.63

18 мая 2026 8:33
Монца - Юве Стабиа
19 мая 2026, вторник 21:00 | Италия. Серия В, 1/2 финала
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1.63
Победа «Монцы»
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19 мая состоится ответный стыковой матч за право выхода в Серию А, в котором «Монца» примет «Юве Стабию». Первая встреча завершилась результативной ничьей 2:2, и теперь судьба путeвки в элиту решится в Ломбардии. Хозяева штампуют голы, но регулярно пропускают, а гости сделают ставку на дисциплину.

«Монца»

Ломбардийцы проводят яркий сезон и находятся в шаге от исторического выхода в Серию А. Команда забивает в 8 последних матчах подряд и наколотила 10 мячей в 5 последних встречах (2,00 в среднем). После ничьей с «Юве Стабией» (2:2), «Эмполи» (2:2) и поражения от «Мантовы» (2:3) команда пропускает в 3 последних матчах и в среднем по 1,40 мяча за игру. «Монца» не проигрывает в 9 из 11 последних встреч и забивает «Юве Стабии» в 3 последних очных матчах.

«Юве Стабия»

Гости совершили сенсацию, добравшись до стыков, и теперь находятся в 90 минутах от Серии А. Команда не проигрывает в 3 последних матчах и забивает в каждом из них. В последних 5 встречах «Юве Стабия» забила 5 мячей (1,00 в среднем) и столько же пропустила (1,00). После ничьей с «Монцей» (2:2), победы над «Моденой» (1:0) и ничьей с «Зюдтиролем» (1:1) команда занимает место в зоне стыков. «Юве Стабия» пропускает в 5 из 7 последних матчей и забивает «Монце» в 3 последних очных встречах.

Факты о командах:

«Монца»

  • Забивает в 8 последних матчах подряд
  • Забивает в среднем 2,00 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних встреч

«Юве Стабия»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 последних встречах
  • Забивает в среднем 1,00 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает «Монце» в 3 последних очных матчах

История противостояний

  • Первый стыковой матч: ничья (2:2)
  • «Монца» забивает в 3 последних очных матчах
  • «Юве Стабия» забивает в 3 последних личных встречах

Прогноз на матч «Монца» – «Юве Стабия»

«Монца» играет дома и штампует голы. «Юве Стабия» регулярно пропускает, но стабильно забивает в очных встречах. Учитывая, что первый матч завершился результативной ничьей, а хозяева имеют преимущество своего поля, наиболее вероятным сценарием видится победа «Монцы» в голевом матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Монцы» – коэффициент 1.63
  • Обе забьют – да

1.63
Победа «Монцы»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Юве Стабиа Монца
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