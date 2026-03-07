Введите ваш ник на сайте
«Заря» – «СК Полтава»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.70

07 марта 2026 10:37
Заря - Полтава
08 мар. 2026, воскресенье 14:00 | Украина. Премьер-лига, 19 тур
1.70
Победа «Зари»
8 марта в 19 туре чемпионата Украины «Заря» примет «СК Полтава». Хозяева находятся в середине таблицы и после неудачи в прошлом туре постараются быстро вернуться к набору очков. Гости замыкают таблицу и подходят к игре на фоне затяжной серии поражений и постоянных проблем в обороне. По текущим вводным преимущество перед матчем на стороне луганской команды.

«Заря»

После 18 туров «Заря» набрала 24 очка и занимает 8 место. В прошлом туре команда уступила «Кривбассу» со счетом 1:3, а до этого сыграла вничью с «Кудровкой» 2:2. При этом в целом «Заря» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, а в атаке сохраняет стабильность.

Лучший бомбардир команды – Филипп Будковский, у которого 8 голов в 18 матчах. В последних пяти играх «Заря» забила 8 мячей и пропустила 5. Команда забивает в 4 последних матчах, а средняя результативность на этом отрезке составляет 1.60 гола за игру.

«СК Полтава»

«СК Полтава» после 18 туров имеет 9 очков и идет на 16 месте. Команда проиграла 4 последних матча в чемпионате и остается одной из самых нестабильных в лиге. Главная проблема гостей – оборона: «СК Полтава» пропускает уже 20 матчей подряд.

Лучший бомбардир команды – Максим Марусич, на его счету 4 гола в 13 матчах. В последних пяти играх «СК Полтава» забила 7 мячей, но пропустила 9. Даже при неплохой для аутсайдера активности впереди команда слишком много позволяет сопернику у своих ворот.

Факты о командах

«Заря»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Победила «СК Полтава» в первом круге со счетом 4:1

«СК Полтава»

  • Проигрывает в 4 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 20 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Идет на 16 месте после 18 туров

Прогноз на матч «Заря» – «СК Полтава»

«Заря» выглядит более цельной и классной командой. Хозяева стабильнее в атаке, лучше контролируют игру и заметно надежнее действуют без мяча. На фоне постоянных провалов «СК Полтавы» в обороне у луганской команды должны быть хорошие шансы создать достаточно моментов для победы.

Гости способны ответить своим голом, но их текущая серия и качество игры в защите делают ставку против них вполне логичной. Наиболее вероятный сценарий – победа «Зари» с преимуществом по моментам и инициативе.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Зари» – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Зари» больше 1.5

1.70
Победа «Зари»
Автор: Ланьков Роман
Украина. Премьер-лига Полтава Заря
