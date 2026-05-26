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«Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.9

26 мая 2026 8:57
Кристал Пэлас - Райо Вальекано
27 мая 2026, среда 22:00 | Лига конференций, Финал
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1.90
Райо Вальекано не проиграет (X2)
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27 мая в финале Лиги Конференций встретятся английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано». Для обеих команд это исторический шанс взять первый еврокубковый трофей. «Кристал Пэлас» будет играть при поддержке своих болельщиков, но «Райо» не проигрывает 9 матчей подряд и показывает феноменальную оборону.

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» провели отличный еврокубковый сезон, пробившись в финал. Дома они сильны: не проигрывают в 9 из 11 последних матчей на своeм поле. В Лиге Конференций команда забивает в 5 последних матчах подряд – это серьeзная серия.

Но есть огромная проблема: оборона. «Кристал Пэлас» пропускает в 8 последних матчах подряд, а в последних 5 играх – 10 пропущенных (2.00 в среднем). В финале против такой организованной команды, как «Райо», это может стать фатальным. В последнем туре АПЛ они уступили «Арсеналу» (1:2) – не лучший задел перед финалом.

«Райо Вальекано»

Испанский клуб – главный сюрприз турнира. «Райо» не проигрывает 9 матчей подряд! Оборона – просто каменная: 3 пропущенных за последние 5 игр (0.60 в среднем). В Лиге Конференций команда забивает в 4 последних матчах. В полуфинале они вынесли «Страсбур» (1:0 на выезде).

«Райо» завершил сезон в Ла Лиге на подъeме: победа над «Алавесом» (2:1) и «Вильярреалом» (2:0). Команда забивает в 10 последних матчах подряд – стабильность в атаке впечатляет. Испанцы умеют играть в финалах, у них есть опыт (пусть и небольшой). Психологическое преимущество – на их стороне.

Факты о командах:

«Кристал Пэлас»

  • Финалист Лиги Конференций
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей дома
  • Забивает в 5 последних матчах Лиги Конференций
  • Пропускает в 8 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

«Райо Вальекано»

  • Финалист Лиги Конференций
  • Девять матчей без поражений
  • Забивает в 4 последних матчах Лиги Конференций
  • Забивает в 10 последних матчах подряд
  • Оборона – 0.60 пропущенных за последние 5 игр
  • В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано»

Финал – матч, где форма и оборона часто решают всe. У «Райо» идеальный баланс: 9 матчей без поражений, феноменальная оборона (0.60 пропущенных), стабильная атака (1.40 гола). У «Кристал Пэлас» – дырявая оборона (2.00 пропущенных) и пропускают в 8 матчах подряд.

«Стекольщики» дома сильны, но финал играется на нейтральном поле? По условиям – матч в Лондоне? В данных указано, что это финал, но где именно – не сказано. Если «Кристал Пэлас» играет дома, это их плюс. Но даже с учeтом этого «Райо» выглядит предпочтительнее.

Испанцы умеют сушить игру, а «Кристал Пэлас» пропускает всегда. Скорее всего, «Райо» не проиграет в основное время, а голы от обеих сторон вероятны – «Кристал Пэлас» забивает стабильно в еврокубках.

Рекомендованные ставки:

  • Райо Вальекано не проиграет (X2) – коэффициент 1.9
  • Обе забьют – да

1.90
Райо Вальекано не проиграет (X2)
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Райо Вальекано Кристал Пэлас
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