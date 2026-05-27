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«Кайсар» – «Елимай»: прогноз и ставки на матч 28 мая 2026 с коэффициентом 1.82

27 мая 2026 8:31
Кайсар - Елимай
28 мая 2026, четверг 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
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1.82
Обе забьют – да
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28 мая в рамках 12-го тура казахстанской Премьер-лиги встретятся «Кайсар» и «Елимай». Хозяева занимают 12-е место с 10 очками, гости – 6-е место с 17 очками. «Кайсар» не проигрывает в 11 из 13 последних матчей дома, а «Елимай» не проигрывает в 10 из 11 последних гостевых матчей. Ожидается конкурентная борьба.

«Кайсар»

Кызылординский клуб подходит к матчу с отличной домашней статистикой – 11 из 13 последних матчей без поражений на своeм поле. В прошлом туре «Кайсар» сыграл вничью с лидером «Кайратом» (0:0) – результат, который вселяет уверенность. Адилет Кенесбек (2 гола в 4 матчах) – главная надежда в атаке.

Проблема – оборона: пропускают в 9 из 11 последних матчей (1.40 в среднем). Атака тоже не блещет – 0.80 гола за игру. В личных встречах с «Елимаем» у «Кайсара» нет стабильности: 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах.

«Елимай»

Семейский клуб находится в хорошей форме – 6-е место, 17 очков. «Елимай» не проигрывает в 10 из 11 последних гостевых матчей! Роман Муртазаев (5 голов в 8 матчах) – настоящий бомбардир, который может решить эпизод в одиночку.

Проблема – оборона: пропускают в 7 последних матчах подряд (1.40 в среднем). В прошлом туре «Елимай» обыграл «Женис» (2:1), продлив свою гостевую серию. В очных встречах с «Кайсаром» «Елимай» имеет небольшое преимущество – 3 победы в 5 последних матчах, и забивает в 4 последних.

Факты о командах:

«Кайсар»

  • Занимает 12-е место, 10 очков после 12 туров
  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей дома
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Адилет Кенесбек (2 гола в 4 матчах)

«Елимай»

  • Занимает 6-е место, 17 очков после 11 туров
  • Не проигрывает в 10 из 11 последних гостевых матчей
  • Пропускает в 7 последних матчах подряд
  • Забивает в 4 последних очных встречах с «Кайсаром»
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Роман Муртазаев (5 голов в 8 матчах)

История личных встреч

  • «Елимай» забивает в 4 последних матчах против «Кайсара»
  • В 5 последних очных встречах: 3 победы «Елимая», 2 победы «Кайсара»

Прогноз на матч «Кайсар» – «Елимай»

«Кайсар» дома – крепкий орешек (11 из 13 матчей без поражений). «Елимай» в гостях – тоже сила (10 из 11 матчей без поражений). Обе команды много пропускают (по 1.40), но «Кайсар» мало забивает (0.80), а «Елимай» – чуть больше (1.00).

Ключевой фактор – Муртазаев. Бомбардир «Елимая» способен решить судьбу матча в одиночку. Гости выглядят предпочтительнее за счeт лучшей формы и атакующей мощи. «Кайсар» дома может зацепить ничью, но победа «Елимая» вероятнее.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.82
  • Елимай не проиграет (X2)

1.82
Обе забьют – да
Сделать ставку
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Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Елимай Кайсар
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