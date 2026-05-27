Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Атырау» – «Тобол»: прогноз и ставки на матч 28 мая 2026 с коэффициентом 1.65

27 мая 2026 8:53
Атырау - Тобол
28 мая 2026, четверг 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

28 мая в рамках 12-го тура казахстанской Премьер-лиги встретятся «Атырау» и «Тобол». Хозяева занимают 8-е место с 13 очками и играют вничью в 3 последних матчах. Гости – последнее, 16-е место с 8 очками и проигрывают в 3 последних матчах. «Тобол» находится в глубоком кризисе, а «Атырау» дома не проигрывает в 5 из 7 последних очных встречах.

«Атырау»

Атырауский коллектив подходит к матчу без поражений, но с большим количеством ничьих – три подряд. Атака катастрофически не работает: всего 2 гола за последние 5 игр (0.40 в среднем). Егор Хвалько (2 гола) – лучший бомбардир, что говорит о глубочайших проблемах в нападении. Зато оборона действует надeжно – всего 3 пропущенных за 5 матчей (0.60 в среднем).

Дома «Атырау» не проигрывает «Тоболу» в 5 из 7 последних очных встреч. В текущем сезоне они уже обыгрывали костанайцев (1:0), а в кубковом матче и вовсе разгромили 4:0. Это психологическое преимущество. Хозяева умеют играть против этого соперника, даже когда сами не забивают.

«Тобол»

Костанайский клуб переживает катастрофу – последнее место, 8 очков, три поражения подряд. Оборона дырявая: 7 пропущенных за последние 5 игр (1.40 в среднем), атака не работает – 0.60 гола за игру. Жаслан Жумашев (5 голов) – единственная яркая звезда, но еe недостаточно.

В прошлом туре «Тобол» разгромно проиграл «Ордабасы» (0:3). В гостях у костанайцев тоже всe плохо, особенно против «Атырау» – 5 из 7 последних матчей без побед. Команда психологически сломлена и вряд ли сможет навязать борьбу.

Факты о командах:

«Атырау»

  • Занимает 8-е место, 13 очков после 11 туров
  • Три ничьи подряд – без побед, но и без поражений
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей против «Тобола»
  • Оборона – 0.60 пропущенных за последние 5 игр
  • В среднем: 0.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Егор Хвалько (2 гола)

«Тобол»

  • Занимает 16-е место (последнее), 8 очков – зона вылета
  • Три поражения подряд – кризис
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Жаслан Жумашев (5 голов)

История личных встреч

  • «Атырау» не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей против «Тобола»
  • В текущем сезоне «Атырау» выиграл 1:0 в гостях и 4:0 в Кубке

Прогноз на матч «Атырау» – «Тобол»

«Атырау» не забивает (0.40 гола), но и не пропускает (0.60). «Тобол» в ужасной форме – три поражения подряд, последнее место. Хозяева дома традиционно успешно играют против «Тобола» (5 из 7 матчей без поражений), а в текущем сезоне уже дважды побеждали костанайцев.

«Тобол» может забить – Жумашев в порядке. Но «Атырау» не пропускает много, а их оборона надeжна. Скорее всего, хозяева добьются минимальной победы или снова сыграют вничью. Голов будет мало.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.65
  • Атырау не проиграет (1X)

1.65
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Тобол Атырау
Другие прогнозы
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
06.11.2026
23:00
2.15
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон - Ковентри
«Ковентри» не проиграет (X2)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+