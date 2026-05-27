28 мая в рамках 12-го тура казахстанской Премьер-лиги встретятся «Атырау» и «Тобол». Хозяева занимают 8-е место с 13 очками и играют вничью в 3 последних матчах. Гости – последнее, 16-е место с 8 очками и проигрывают в 3 последних матчах. «Тобол» находится в глубоком кризисе, а «Атырау» дома не проигрывает в 5 из 7 последних очных встречах.

«Атырау»

Атырауский коллектив подходит к матчу без поражений, но с большим количеством ничьих – три подряд. Атака катастрофически не работает: всего 2 гола за последние 5 игр (0.40 в среднем). Егор Хвалько (2 гола) – лучший бомбардир, что говорит о глубочайших проблемах в нападении. Зато оборона действует надeжно – всего 3 пропущенных за 5 матчей (0.60 в среднем).

Дома «Атырау» не проигрывает «Тоболу» в 5 из 7 последних очных встреч. В текущем сезоне они уже обыгрывали костанайцев (1:0), а в кубковом матче и вовсе разгромили 4:0. Это психологическое преимущество. Хозяева умеют играть против этого соперника, даже когда сами не забивают.

«Тобол»

Костанайский клуб переживает катастрофу – последнее место, 8 очков, три поражения подряд. Оборона дырявая: 7 пропущенных за последние 5 игр (1.40 в среднем), атака не работает – 0.60 гола за игру. Жаслан Жумашев (5 голов) – единственная яркая звезда, но еe недостаточно.

В прошлом туре «Тобол» разгромно проиграл «Ордабасы» (0:3). В гостях у костанайцев тоже всe плохо, особенно против «Атырау» – 5 из 7 последних матчей без побед. Команда психологически сломлена и вряд ли сможет навязать борьбу.

Факты о командах:

«Атырау»

Занимает 8-е место, 13 очков после 11 туров

Три ничьи подряд – без побед, но и без поражений

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей против «Тобола»

Оборона – 0.60 пропущенных за последние 5 игр

В среднем: 0.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Егор Хвалько (2 гола)

«Тобол»

Занимает 16-е место (последнее), 8 очков – зона вылета

Три поражения подряд – кризис

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем: 0.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Жаслан Жумашев (5 голов)

История личных встреч

«Атырау» не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей против «Тобола»

В текущем сезоне «Атырау» выиграл 1:0 в гостях и 4:0 в Кубке

Прогноз на матч «Атырау» – «Тобол»

«Атырау» не забивает (0.40 гола), но и не пропускает (0.60). «Тобол» в ужасной форме – три поражения подряд, последнее место. Хозяева дома традиционно успешно играют против «Тобола» (5 из 7 матчей без поражений), а в текущем сезоне уже дважды побеждали костанайцев.

«Тобол» может забить – Жумашев в порядке. Но «Атырау» не пропускает много, а их оборона надeжна. Скорее всего, хозяева добьются минимальной победы или снова сыграют вничью. Голов будет мало.

Рекомендованные ставки: