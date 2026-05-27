Хозяева занимают 3-е место с 22 очками и не проигрывают 5 матчей подряд. Гости – 7-е место с 15 очками, но не могут выиграть в гостях 8 матчей подряд. «Окжетпес» в отличной форме и штампует сухие победы.

«Окжетпес»

Кокшетауский коллектив подходит к матчу в прекрасном настроении – пять матчей без поражений. Победа над «Алтаем» (1:0) в прошлом туре стала очередным подтверждением того, что «Окжетпес» умеет добиваться результата даже в непростых выездных условиях. Команда не пропускает в 4 последних матчах подряд – это феноменальная серия! Всего 3 пропущенных мяча за 5 последних игр (0.60 в среднем). В атаке «Окжетпес» стабилен – 1.00 гола за игру.

Нургайни Бурибаев (3 гола) – главная угроза, но команда забивает коллективно. Дома «Окжетпес» чувствует себя уверенно, а в личных встречах с «Актобе» есть один важный нюанс – хозяева забивают в 7 последних матчах против этого соперника подряд. При этом и актюбинцы тоже регулярно огорчают «Окжетпес» (5 последних встреч с голами). Оборона кокшетауцев сейчас на высоте, но история встреч говорит о том, что гол гостей вероятен.

«Актобе»

Актюбинский клуб переживает кризис на выезде – 8 матчей без побед в гостях в чемпионате. Это чудовищная серия для команды, которая претендует на место в верхней половине таблицы. В прошлом туре «Актобе» сыграл вничью с «Кызыл-Жаром» (0:0) – не забили, но и не пропустили. Оборона гостей ещe держится – 0.80 пропущенных в среднем. Атака работает средне – 1.00 гола за игру, Артур Шушеначев (5 голов) – главная надежда.

Проблема в том, что в гостях «Актобе» не может выиграть уже 8 матчей подряд. А против такого «Окжетпеса», который не пропускает 4 матча, шансов мало. Однако в личных встречах актюбинцы забивают в 5 последних матчах подряд – это психологический плюс.

Факты о командах:

«Окжетпес»

Занимает 3-е место, 22 очка после 11 туров

Пять матчей без поражений

Не пропускает в 4 последних матчах подряд

Забивает в 7 последних матчах против «Актобе»

Забивает в 16 из 18 последних матчей

В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Нургайни Бурибаев (3 гола)

«Актобе»

Занимает 7-е место, 15 очков после 11 туров

Восемь матчей без побед в гостях – ужасная серия

Забивает в 5 последних матчах против «Окжетпеса»

В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Артур Шушеначев (5 голов)

История личных встреч

«Окжетпес» забивает в 7 последних матчах против «Актобе»

«Актобе» забивает в 5 последних матчах против «Окжетпеса»

Прогноз на матч «Окжетпес» – «Актобе»

«Окжетпес» в феноменальной форме – 5 матчей без поражений, 4 сухих матча подряд, стабильная атака. «Актобе» не может выиграть в гостях 8 матчей – это психологический якорь. Шансов у гостей практически нет.

Однако история личных встреч говорит об обмене голами – обе команды регулярно забивают друг другу. «Окжетпес» забивает «Актобе» в 7 последних матчах, «Актобе» отвечает тем же в 5 последних. С учeтом этого хозяева должны побеждать, но гол гостей выглядит вероятным.

Рекомендованные ставки: