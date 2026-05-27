28 мая в рамках 12-го тура казахстанской Премьер-лиги встретятся «Кызыл-Жар» и «Жетысу». Хозяева занимают 11-е место с 12 очками, гости – 9-е место с 13 очками. Обе команды не могут выиграть уже 5 матчей подряд. Но у «Кызыл-Жара» есть феноменальная статистика – 11 матчей без поражений против «Жетысу»!

«Кызыл-Жар»

Петропавловский коллектив переживает непростой период – пять матчей без побед. Атака катастрофически не работает: всего 2 гола за последние 5 игр (0.40 в среднем). Этьен Бегре (4 гола) пытается тащить команду, но безуспешно. Оборона тоже дырявая – 1.40 пропущенных в среднем.

Но есть один феноменальный факт: «Кызыл-Жар» не проигрывает «Жетысу» в 11 последних матчах подряд! Это уже не статистика, а закон природы. В 3 последних очных встречах хозяева забивают регулярно. Даже в кризис «Кызыл-Жар» умеет играть против этого соперника. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Актобе» (0:0) – хотя бы не пропустили.

«Жетысу»

Талдыкорганский клуб тоже в кризисе – четыре матча без побед. Атака не работает: 0.80 гола за игру, Нурбол Ануарбеков (3 гола) – лучший, но этого мало. Оборона такая же дырявая, как у хозяев – 1.40 пропущенных.

Проблема в том, что «Жетысу» не может победить «Кызыл-Жар» уже 11 матчей подряд. Это психологический нокаут. В гостях у них нет никаких шансов по статистике. В прошлом туре «Жетысу» сыграл вничью с «Атырау» (0:0) – без голов, без побед.

Факты о командах:

«Кызыл-Жар»

Занимает 11-е место, 12 очков после 11 туров

Пять матчей без побед – кризис

Не проигрывает в 11 последних матчах против «Жетысу» – феномен

Забивает в 3 последних очных встречах

В среднем: 0.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Этьен Бегре (4 гола)

«Жетысу»

Занимает 9-е место, 13 очков после 11 туров

Четыре матча без побед

Не может выиграть у «Кызыл-Жара» 11 матчей подряд

В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Нурбол Ануарбеков (3 гола)

История личных встреч

«Кызыл-Жар» не проигрывает в 11 последних матчах против «Жетысу»

«Кызыл-Жар» забивает в 3 последних очных встречах

Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Жетысу»

Матч двух команд, которые не могут победить уже месяц. Обе в кризисе, обе не забивают, обе много пропускают. Но есть один нюанс: «Кызыл-Жар» – кошмарный соперник для «Жетысу». 11 матчей без поражений – это не случайность.

Даже в своей плохой форме хозяева умеют играть против гостей. «Жетысу» психологически сломлен перед этим соперником. Скорее всего, «Кызыл-Жар» продлит свою феноменальную серию, а матч будет нерезультативным – обе команды не умеют забивать.

Рекомендованные ставки: