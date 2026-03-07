Введите ваш ник на сайте
«Газиантеп» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.95

07 марта 2026 10:34
Газиантеп - Карагюмрюк
08 мар. 2026, воскресенье 13:30 | Турция. Суперлига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Газиантепа»
Сделать ставку

8 марта в 25 туре турецкой Суперлиги «Газиантеп» примет «Карагюмрюк». Команды находятся в разных частях таблицы: хозяева удерживаются в середине чемпионата, тогда как гости продолжают борьбу за выживание. При этом обе команды подходят к матчу с нестабильными результатами, что делает встречу достаточно напряженной.

«Газиантеп»

После 24 туров «Газиантеп» набрал 29 очков и занимает 9 место. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Самсунспором» (0:0), а серия без побед в чемпионате достигла трех матчей.

В атаке команда действует не слишком результативно: в последних пяти матчах забито всего 3 мяча. Лучший бомбардир клуба – Мохамед Байо, на счету которого 10 голов в 22 матчах. При этом оборона команды выглядит нестабильно: в последних пяти играх «Газиантеп» пропустил 10 мячей.

«Карагюмрюк»

«Карагюмрюк» после 24 туров занимает 18 место и имеет 13 очков. В последнем туре команда уступила «Трабзонспору» со счетом 1:3. Особенно сложной для клуба остается игра на выезде – команда проиграла шесть последних гостевых матчей чемпионата.

Лучший бомбардир команды – Сержиньо, забивший 5 голов в 27 матчах. Несмотря на сложное положение в таблице, команда регулярно забивает: в 11 из 13 последних матчей ей удавалось отличиться. В последних пяти встречах «Карагюмрюк» забил 6 мячей и пропустил 6.

Факты о командах

«Газиантеп»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах чемпионата
  • Побеждает «Карагюмрюк» в 3 последних очных матчах
  • Забивает в 7 последних матчах против этого соперника
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем: 0.60 забито и 2.00 пропущено за игру (последние 5 матчей)

«Карагюмрюк»

  • Проигрывает в 6 последних гостевых матчах чемпионата
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • Не выигрывает в 3 последних матчах Суперлиги
  • В среднем: 1.20 забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Газиантеп» – «Карагюмрюк»

«Газиантеп» выглядит более стабильной командой и традиционно успешно играет против «Карагюмрюка». Дополнительным фактором является домашний стадион, где хозяева действуют увереннее.

Гости испытывают серьезные проблемы в выездных матчах, что подтверждается серией поражений. При этом «Карагюмрюк» способен забить благодаря регулярным голам в последних играх, но в целом уровень организации и стабильности у хозяев выше.

В такой ситуации наиболее вероятным выглядит сценарий с преимуществом «Газиантепа», который должен воспользоваться слабой гостевой формой соперника.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Газиантепа» – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.0

1.95
Победа «Газиантепа»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Карагюмрюк Газиантеп
