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    Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»

    Нападающий «Сигмы» Егор Голенков заявил, что жалеет о переходе в чешский клуб.

    – Не жалеешь, что уехал в Чехию?

    – Вариант с Чехией был моей ошибкой.

    – Получается, у тебя и в Португалии, и в Чехии был не самый приятный опыт. После такого не пропало желание пробовать себя дальше в Европе?

    – Да, как-то карьера за рубежом у меня не очень хорошо складывается. Теперь если куда-то ехать в Европу, то только в хороший клуб.

    – Больше не будешь рассматривать средние по уровню лиги?

    – Не буду зарекаться.

    • 22-летний Голенков выступает за «Сигму» с августа 2021 года.
    • Из-за травмы он не провел ни одного матча.
    • По информации «Чемпионата», форвард вскоре перейдет в «Ростов».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 10:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13245

      Skull_Boy 19 минут назад

      Ну конечно тебе Реал, Челси и Баварию подавай, только интересно за что

      0
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    • ...
      Рейтинг: +56809

      portero 52 минуты назад

      А кто позовёт в хороший клуб? за какие достижения???

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