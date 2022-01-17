Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»

Нападающий «Сигмы» Егор Голенков заявил, что жалеет о переходе в чешский клуб.

– Не жалеешь, что уехал в Чехию?

– Вариант с Чехией был моей ошибкой.

– Получается, у тебя и в Португалии, и в Чехии был не самый приятный опыт. После такого не пропало желание пробовать себя дальше в Европе?

– Да, как-то карьера за рубежом у меня не очень хорошо складывается. Теперь если куда-то ехать в Европу, то только в хороший клуб.

– Больше не будешь рассматривать средние по уровню лиги?

– Не буду зарекаться.