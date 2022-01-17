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  • Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»

Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»

17 января 2022, 10:28
4

Нападающий «Сигмы» Егор Голенков заявил, что жалеет о переходе в чешский клуб.

– Не жалеешь, что уехал в Чехию?

– Вариант с Чехией был моей ошибкой.

– Получается, у тебя и в Португалии, и в Чехии был не самый приятный опыт. После такого не пропало желание пробовать себя дальше в Европе?

– Да, как-то карьера за рубежом у меня не очень хорошо складывается. Теперь если куда-то ехать в Европу, то только в хороший клуб.

– Больше не будешь рассматривать средние по уровню лиги?

– Не буду зарекаться.

  • 22-летний Голенков выступает за «Сигму» с августа 2021 года.
  • Из-за травмы он не провел ни одного матча.
  • По информации «Чемпионата», форвард вскоре перейдет в «Ростов».

Источник: «Р-Спорт»
Чехия. Синот Лига Россия. Премьер-лига Сигма Голенков Егор
Комментарии (4)
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portero
1642405172
А кто позовёт в хороший клуб? за какие достижения???
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Skull_Boy
1642407161
Ну конечно тебе Реал, Челси и Баварию подавай, только интересно за что
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Бухбух
1642417520
Голенков: "Вариант с Чехией был моей ошибкой. Платят меньше, чем в РПЛ, к тому же можно не сильно напрягаться".
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Hektor 84
1642433425
Да ты сам ошибка. Чья то ошибка.
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