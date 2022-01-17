Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»

Нападающий «Сигмы» Егор Голенков заявил, что жалеет о переходе в чешский клуб.
– Не жалеешь, что уехал в Чехию?
– Вариант с Чехией был моей ошибкой.
– Получается, у тебя и в Португалии, и в Чехии был не самый приятный опыт. После такого не пропало желание пробовать себя дальше в Европе?
– Да, как-то карьера за рубежом у меня не очень хорошо складывается. Теперь если куда-то ехать в Европу, то только в хороший клуб.
– Больше не будешь рассматривать средние по уровню лиги?
– Не буду зарекаться.
- 22-летний Голенков выступает за «Сигму» с августа 2021 года.
- Из-за травмы он не провел ни одного матча.
- По информации «Чемпионата», форвард вскоре перейдет в «Ростов».
Источник: «Р-Спорт»