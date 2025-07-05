Петржела: «Смолов рискует повторить судьбу Кокорина и Мамаева»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал драку с участием Федора Смолова в «Кофемании».
«Большие деньги портят российских футболистов. Из-за этого они чувствуют себя выше других людей и позволяют вести себя подобным образом.
Смолов рискует повторить судьбу Кокорина и Мамаева. Нельзя применять физическое насилие по отношению к другим людям», – сказал Петржела.
- Инцидент со Смоловым произошел 28 мая.
- По данным телеграм-канала Sport Baza, Смолов компенсировал ущерб пострадавшему от него в драке.
- В октябре 2018 года Мамаев вместе с нападающим Александром Кокориным избили чиновника Минпромторга в «Кофемании», а за несколько часов до этого нанесли на стоянке телесные повреждения персональному водителю сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой.
Источник: «РБ Спорт»