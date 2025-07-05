Петржела: «Смолов рискует повторить судьбу Кокорина и Мамаева»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал драку с участием Федора Смолова в «Кофемании».

«Большие деньги портят российских футболистов. Из-за этого они чувствуют себя выше других людей и позволяют вести себя подобным образом.

Смолов рискует повторить судьбу Кокорина и Мамаева. Нельзя применять физическое насилие по отношению к другим людям», – сказал Петржела.