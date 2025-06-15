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Попов – о Карпине в «Динамо»: «Личка лучше бы справился»

15 июня 2025, 14:37
11

Чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов высказался о назначении Валерия Карпина в «Динамо».

  • Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.
  • Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
  • Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.

«Не думаю, что «Динамо» будет претендентом на чемпионство, потому что у Карпина за всю его карьеру не было ни одного положительного результата. С высокими целями и задачами он нигде не справился или не сталкивался. В «Спартаке» он не смог стать чемпионом, а больше он нигде положительных результатов не достигал. То, что он в «Ростове» вроде как получал результат – но это такая эфемерная задача была.

Воспитание футболистов – да, это есть, но ты можешь любого футболиста воспитать: заиграть за сборную, он почувствует уверенность и будет процветать. Это больше психологический момент. Это была поддержка футболистов «Ростова», и они, играя за сборную, чувствовали себя намного увереннее и становились лучше. В этом у него есть плюс. А что касается клубных задач, которые бы Карпин смог решить – их не было поставлено. Поэтому не уверен, что для «Динамо» это хороший вариант. На мой взгляд, Личка намного лучше бы справился.

Будет ли «Ростов» донором для «Динамо»? А кого там брать? Как может команда, которая занимает 8-е и 10-е места, быть донором для команды, которая стремится стать чемпионом? Забрал Карпин Глебова в «Динамо», заберет сейчас Осипенко. Все! Кого еще? Мелехина? Но Мелехин то играет у него, то нет. Мелехин в «Ростове» у Карпина сидел на замене, и команда заняла 8-е место. Он его в «Динамо» заберет? Непонятной будет ситуация. Начальство «Динамо» должно тоже понимать, что «Ростов» – не «Зенит», который идет на первом месте или на втором, чтобы у него игроков забирать», – сказал Попов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Динамо Карпин Валерий Личка Марцел
Комментарии (11)
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Cleaner
1749988274
Карпин с Динамо БУДУТ БОРОТЬСЯ! За сохранение места в РПЛ! Ну РЖУ ни могу!!!...(((
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andrei-sarap-yandex
1749994059
ЛИЧКУ давно хотели снимать не зря раньше КАРПУША уволился из РОСТОВа.....игроки ДИНАМО СЛИЛИ ХОРОШЕГО ТРЕНЕРА И ЧЕЛОВЕКА...100 КОМАНДУЮТ а 25 игроков зарабатывают деньги для них
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DOCTOR PENALTY
1749995680
Каждое слово Попова пропитано злобной завистью. """"""""
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Arvlad
1749998613
Мне понравилось, как автор задаёт вопросы по своим же "предположениям", сам же им противоречит и апеллирует, сам же их отвергает, скорее непрямо осмеивает, сам делает заключение, что это лишено смысла...
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neim
1749999640
"Личка намного лучше бы справился." Ой ли ? Команда при Личке в последний год только деградировала и просвета в этом не было.
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FCSpartakM
1750003596
У болел динамо радужные ожидания. Прям зайти в ТГ в оф группу и все рады и тд. Но и ежу понятно, что это скорее коммерческий ход, реклама, популярность и тд. Но с результатом спортивным это мало связано. Валера не победитель. Тренирует уже 15+ лет, а воз и ныне там. Ростов до Валеры был сильнее. Он его не сделал хотя бы таким же
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Ловкий Бубен
1750049597
Откуда он знает ??? Вот через год и посмотрим
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