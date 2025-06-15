Попов – о Карпине в «Динамо»: «Личка лучше бы справился»

Чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов высказался о назначении Валерия Карпина в «Динамо».

Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.

Карпин сменил уволенного Марцела Личку.

Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.

«Не думаю, что «Динамо» будет претендентом на чемпионство, потому что у Карпина за всю его карьеру не было ни одного положительного результата. С высокими целями и задачами он нигде не справился или не сталкивался. В «Спартаке» он не смог стать чемпионом, а больше он нигде положительных результатов не достигал. То, что он в «Ростове» вроде как получал результат – но это такая эфемерная задача была.

Воспитание футболистов – да, это есть, но ты можешь любого футболиста воспитать: заиграть за сборную, он почувствует уверенность и будет процветать. Это больше психологический момент. Это была поддержка футболистов «Ростова», и они, играя за сборную, чувствовали себя намного увереннее и становились лучше. В этом у него есть плюс. А что касается клубных задач, которые бы Карпин смог решить – их не было поставлено. Поэтому не уверен, что для «Динамо» это хороший вариант. На мой взгляд, Личка намного лучше бы справился.

Будет ли «Ростов» донором для «Динамо»? А кого там брать? Как может команда, которая занимает 8-е и 10-е места, быть донором для команды, которая стремится стать чемпионом? Забрал Карпин Глебова в «Динамо», заберет сейчас Осипенко. Все! Кого еще? Мелехина? Но Мелехин то играет у него, то нет. Мелехин в «Ростове» у Карпина сидел на замене, и команда заняла 8-е место. Он его в «Динамо» заберет? Непонятной будет ситуация. Начальство «Динамо» должно тоже понимать, что «Ростов» – не «Зенит», который идет на первом месте или на втором, чтобы у него игроков забирать», – сказал Попов.