«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)

Нападающий «Сигмы» Егор Голенков продолжит карьеру в «Ростове».
Донской клуб уже согласовал с 22-летним футболистом контракт на срок не менее четырех лет.
«Сигма» готова продать россиянина за 115 тысяч евро. Столько чехи заплатили за него «Крыльям Советов» в августе.
- Голенков неделю назад заявил, что жалеет о переходе в «Сигму».
- Из-за травмы он не провел ни одного матча за чешскую команду.
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Источник: «Матч ТВ»