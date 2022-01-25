«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)

Нападающий «Сигмы» Егор Голенков продолжит карьеру в «Ростове».

Донской клуб уже согласовал с 22-летним футболистом контракт на срок не менее четырех лет.

«Сигма» готова продать россиянина за 115 тысяч евро. Столько чехи заплатили за него «Крыльям Советов» в августе.

Голенков неделю назад заявил, что жалеет о переходе в «Сигму».

Из-за травмы он не провел ни одного матча за чешскую команду.

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