26 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Конференций, в котором швейцарская «Лозанна» примет чешскую «Сигму». Первая встреча завершилась со счетом 1:1, поэтому судьба противостояния решится именно во второй игре. Команды регулярно забивают, но испытывают проблемы в обороне, что может повлиять на характер ответного матча.

«Лозанна»

Швейцарский клуб подходит к матчу не в лучшей форме. Команда не выигрывает в 7 последних матчах и пропускает уже в 8 играх подряд. При этом «Лозанна» стабильно отличается в атаке – серия с забитыми мячами насчитывает 11 матчей. В последних пяти играх команда пропустила 12 мячей, что говорит о серьезных проблемах в оборонительных построениях.

«Сигма»

Чешский коллектив также не может похвастаться стабильными результатами в турнире – команда не побеждает в 3 последних матчах Лиги Конференций. Однако «Сигма» регулярно забивает, отличившись в 6 играх подряд в рамках турнира. При этом оборона также не отличается надежностью – команда пропускает уже 7 матчей подряд.

Факты о командах

«Лозанна»

Не выигрывает в 7 последних матчах

Пропускает в 8 последних матчах

Забивает в 11 матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

«Сигма»

Не выигрывает в 3 последних матчах Лиги Конференций

Забивает в 6 матчах подряд в турнире

Пропускает в 7 последних матчах

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Лозанна» – «Сигма»

Первая встреча показала, что команды способны создавать моменты и реализовывать их, но при этом регулярно допускают ошибки в защите. «Лозанна» играет дома, но нестабильные результаты и большое количество пропущенных мячей не позволяют считать хозяев фаворитами. С учетом того, что обе команды регулярно забивают и нуждаются в результате, можно ожидать открытую игру с моментами у обоих ворот.

Рекомендованные ставки: