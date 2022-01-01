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Чехия. Шанс Лига
Команды
Сигма
Состав
€ 12 млн
Сигма - состав команды
Оломоуц
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Андрув стадион
Сайт:
http://www.sigmafotbal.cz
Тренер:
Вацлав Йилек
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
31
Anthony Pavlešić
Вра
-
98
Matúš Hruška
Вра
-
2
Силла Абдулайе
Защ
26
€ 1.5 млн
21
Крал Ян
Защ
27
€ 0.75 млн
33
Малы Матуш
Защ
25
€ 0.7 млн
19
Враштил Лукаш
Защ
32
€ 0.1 млн
29
Anton Ekeroth
Защ
-
4
Jakub Elbel
Защ
-
7
Беран Михал
Пол
26
€ 2.5 млн
88
Барат Петер
Пол
24
€ 2.5 млн
39
Яношек Доминик
Пол
28
€ 0.65 млн
7
Брейте Радим
Пол
37
€ 0.1 млн
8
Jiří Spáčil
Пол
-
28
Igor Brzyski
Пол
-
19
Daniel Barat
Пол
-
23
Fabijan Krivak
Пол
-
14
Marko Soldo
Пол
-
10
Сейк Вацлав
Нап
24
€ 1.5 млн
70
Гали Ахмад
Нап
26
€ 1.3 млн
9
Климент Ян
Нап
33
€ 0.4 млн
35
Mohamed Yasser
Нап
-
17
John Paul Dembe
Нап
-
17
Denis Kramar
Нап
-
6
Jáchym Šíp
Нап
-
24
Tkac
Нап
-
4
Leonardo Borges
Нап
-
5
Tomáš Huk
Нап
-
30
J. Navratil
Нап
-
22
M. Hadas
Нап
-
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 9, нападающих: 13
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