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Чехия. Шанс Лига
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Сигма
Результаты
€ 12 млн
Сигма - результаты матчей
Оломоуц
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Андрув стадион
Сайт:
http://www.sigmafotbal.cz
Тренер:
Вацлав Йилек
Состав
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Расписание
Таблица
Чехия. Шанс Лига. 2026/2027
Лига конференций. 2025/2026
Лига Европы. 2025/2026
Чехия. Шанс Лига. 2025/2026
Чехия. Шанс Лига. 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига. 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига. 2022/2023
Чехия. Синот Лига. 2021/2022
Чехия. Синот Лига. 2020/2021
Чехия. Синот Лига. 2019/2020
Лига Европы. 2018/2019
Чехия. Синот Лига. 2018/2019
Чехия. Синот Лига. 2017/2018
Чехия. Синот Лига. 2015/2016
Чехия. Гамбринус лига. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Чехия. Гамбринус лига. 2012/2013
Суперкубок Чехии. 2012
Чехия. Гамбринус лига. 2011/2012
Чехия. Гамбринус лига. 2010/2011
Чемпионат Чехии. 2009/2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
31.10 | 20:00
Сигма
3 : 0
Зброевка
24.10 | 16:00
Фастав
1 : 1
Сигма
17.10 | 19:00
Сигма
1 : 0
Слован
11.10 | 16:00
Теплице
1 : 1
Сигма
20.09 | 16:00
Сигма
0 : 3
Спарта
13.09 | 16:00
Виктория
2 : 3
Сигма
05.09 | 16:00
Сигма
3 : 0
Богемианс 1905
29.08 | 21:00
Баник
1 : 0
Сигма
23.08 | 21:00
Сигма
3 : 1
Пардубице
15.08 | 18:00
Словацко
1 : 2
Сигма
09.08 | 21:00
Артис
1 : 2
Сигма
02.08 | 16:00
Сигма
2 : 2
Млада Болеслав
26.07 | 18:30
Яблонец
2 : 1
Сигма
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