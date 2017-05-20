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    Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме

    Чешский ресурс iDNES сообщает о смерти защитника Давида Быстроня. По версии источника, подтвержденной двумя другими изданиями, чех повесился в своем доме в швейцарском городе Иланц. 34-летний мужчина оставил прощальную записку. На момент публикации данные о семье футболиста отсутствуют.

    Быстронь начал взрослую карьеру в 2001 году за остравский «Баник», в составе которого стал чемпионом Чехии в сезоне-2003/04. В 2008 году он перешел в «Левски» и в дебютном сезоне выиграл чемпионат Болгарии. В 2010 году экс-защитник молодежной сборной Чехии подписал контракт с «Викторией», где выиграл чешскую лигу второй раз за карьеру.

    В ноябре 2011 года футболист не прошел допинг-тест после матча группового этапа Лиги чемпионов против БАТЭ (1:0). В крови Быстроня был найден метамфетамин. В феврале 2012 года игрок получил два года запрета на профессиональные выступления, после чего плзеньский клуб разорвал с ним контракт. Согласно iDNES, в период отстранения от футбола чех посещал тренерские курсы.

    По окончании срока дисквалификации в 2014 году Быстронь подписал соглашение с «Сигмой» из Оломоуца. Согласно источнику, позже он выступал за клубы низших дивизионов Швейцарии, в том числе за «Иланц».

    Издание предполагает, что причиной самоубийства Быстроня могли стать финансовые трудности.

    23-го апреля «Бомбардир» писал о суициде чеха Франтишека Райторала, выступавшего за «Газиантепспор». С 2009 по 2016 год Райторал играл за «Викторию» и на протяжении полутора сезонов был одноклубником Быстроня.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2017 01:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 мая 2017, 11:55

      второй чех за последнее время.. что за хрень??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 мая 2017, 10:17

      На мете сидел. Кажись не курсами он занимался два года.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 20 мая 2017, 07:13

      Это все из за наркотиков

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 20 мая 2017, 03:27

      Это писец ребята

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон > liverpool19861986 20 мая 2017, 03:57

      точно сказал
      не добавить, не убавить
      .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > liverpool19861986 20 мая 2017, 07:17

      чешский писец...

      1
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