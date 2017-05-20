Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме

Чешский ресурс iDNES сообщает о смерти защитника Давида Быстроня. По версии источника, подтвержденной двумя другими изданиями, чех повесился в своем доме в швейцарском городе Иланц. 34-летний мужчина оставил прощальную записку. На момент публикации данные о семье футболиста отсутствуют.

Быстронь начал взрослую карьеру в 2001 году за остравский «Баник», в составе которого стал чемпионом Чехии в сезоне-2003/04. В 2008 году он перешел в «Левски» и в дебютном сезоне выиграл чемпионат Болгарии. В 2010 году экс-защитник молодежной сборной Чехии подписал контракт с «Викторией», где выиграл чешскую лигу второй раз за карьеру.

В ноябре 2011 года футболист не прошел допинг-тест после матча группового этапа Лиги чемпионов против БАТЭ (1:0). В крови Быстроня был найден метамфетамин. В феврале 2012 года игрок получил два года запрета на профессиональные выступления, после чего плзеньский клуб разорвал с ним контракт. Согласно iDNES, в период отстранения от футбола чех посещал тренерские курсы.

По окончании срока дисквалификации в 2014 году Быстронь подписал соглашение с «Сигмой» из Оломоуца. Согласно источнику, позже он выступал за клубы низших дивизионов Швейцарии, в том числе за «Иланц».

Издание предполагает, что причиной самоубийства Быстроня могли стать финансовые трудности.

23-го апреля «Бомбардир» писал о суициде чеха Франтишека Райторала, выступавшего за «Газиантепспор». С 2009 по 2016 год Райторал играл за «Викторию» и на протяжении полутора сезонов был одноклубником Быстроня.