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Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме

20 мая 2017, 01:37
6

Чешский ресурс iDNES сообщает о смерти защитника Давида Быстроня. По версии источника, подтвержденной двумя другими изданиями, чех повесился в своем доме в швейцарском городе Иланц. 34-летний мужчина оставил прощальную записку. На момент публикации данные о семье футболиста отсутствуют.

Быстронь начал взрослую карьеру в 2001 году за остравский «Баник», в составе которого стал чемпионом Чехии в сезоне-2003/04. В 2008 году он перешел в «Левски» и в дебютном сезоне выиграл чемпионат Болгарии. В 2010 году экс-защитник молодежной сборной Чехии подписал контракт с «Викторией», где выиграл чешскую лигу второй раз за карьеру.

В ноябре 2011 года футболист не прошел допинг-тест после матча группового этапа Лиги чемпионов против БАТЭ (1:0). В крови Быстроня был найден метамфетамин. В феврале 2012 года игрок получил два года запрета на профессиональные выступления, после чего плзеньский клуб разорвал с ним контракт. Согласно iDNES, в период отстранения от футбола чех посещал тренерские курсы.

По окончании срока дисквалификации в 2014 году Быстронь подписал соглашение с «Сигмой» из Оломоуца. Согласно источнику, позже он выступал за клубы низших дивизионов Швейцарии, в том числе за «Иланц».

Издание предполагает, что причиной самоубийства Быстроня могли стать финансовые трудности.

23-го апреля «Бомбардир» писал о суициде чеха Франтишека Райторала, выступавшего за «Газиантепспор». С 2009 по 2016 год Райторал играл за «Викторию» и на протяжении полутора сезонов был одноклубником Быстроня.

Источник: Бомбардир.ру
Чехия. Синот Лига Сигма Баник Виктория Быстронь Давид Райторал Франтишек
Комментарии (6)
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liverpool19861986
1495240074
Это писец ребята
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Lexa_Lexa
1495253620
Это все из за наркотиков
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ItalianFootball
1495264625
На мете сидел. Кажись не курсами он занимался два года.
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Diesel133
1495270501
второй чех за последнее время.. что за хрень??
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