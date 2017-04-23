Защитник «Газиантепспора» Райторал найден повешенным

Ужасно. Что случилось? из-за чего?
Издание Sporx сообщает о том, что футболист турецкого «Газиантеспора» 31-летний Франтишек Райторал найден мертвым в своем доме в Газиантепе. Согласно источнику, защитник сборной Чехии повесился.
Райторал пропустил утреннюю тренировку. После неудачных попыток связаться с футболистом клуб вызвал полицию на место проживания игрока.
Райторал перешел в турецкий клуб в 2016 году. Прежде он выступал за «Ганновер» на правах аренды у чешской «Виктории». В составе плзеньской команды защитник четырежды становился чемпионом страны и по разу выигрывал Кубок и Суперкубок.