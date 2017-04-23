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    Защитник «Газиантепспора» Райторал найден повешенным

    Издание Sporx сообщает о том, что футболист турецкого «Газиантеспора» 31-летний Франтишек Райторал найден мертвым в своем доме в Газиантепе. Согласно источнику, защитник сборной Чехии повесился.

    Райторал пропустил утреннюю тренировку. После неудачных попыток связаться с футболистом клуб вызвал полицию на место проживания игрока.

    Райторал перешел в турецкий клуб в 2016 году. Прежде он выступал за «Ганновер» на правах аренды у чешской «Виктории». В составе плзеньской команды защитник четырежды становился чемпионом страны и по разу выигрывал Кубок и Суперкубок.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2017 22:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 25 апреля 2017, 17:55

      Ужасно. Что случилось? из-за чего?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 23 апреля 2017, 23:22

      Пусть земля, ему будет пухом!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      MorDOR_13 23 апреля 2017, 23:15

      R.I.P., добротный был игрок

      1
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