Стал известен 7-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2025/26

«Славия Прага» одержала победу в гостях над «Сигмой» из Оломуца со счетом 5:0 в матче 1-го тура чемпионского плей-офф Шанс Лиги. Благодаря этой победе «Славия» досрочно завоевала звание чемпиона Чехии.

На счету команды стало 81 очко после 31 игры. Она стала недосягаема для ближайшего преследователя – «Виктории Пльзень», на счету которой 65 баллов после 30 из 35 матчей до конца турнира.

Это позволило «Славии» получить путевку в общий этап Лиги чемпионов-2025/26. Она стала его 7-м участником.