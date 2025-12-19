Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет

По итогам матчей 6-го тура определились все участники плей-офф Лиги конференций.

Напрямую в 1/8 финала вышли афинский АЕК (Греция), ларнакский АЕК (Кипр), «Майнц» (Германия), «Ракув» (Польша), «Райо Вальекано» (Испания), «Страсбур» (Франция), «Спарта» (Чехия), «Шахтер» (Украина).

Вышли в стыковые матчи «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Дрита» (Косово), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Кристал Пэлэс» (Англия), КуПС (Финляндия), «Лех» (Польша), «Лозанна-Спорт» (Швейцария), «Ноа» (Армения), «Омония» (Кипр), «Риека» (Хорватия), «Самсунспор» (Турция), «Сигма» (Чехия), «Фиорентина» (Италия), «Целе» (Словения), «Шкендия» (Северная Македония), «Ягеллония» (Польша).

Уже известна предварительная сетка плей-офф турнира. Ее жеребьевка пройдет 16 января.

Команды, которые заняли более высокое место на общем этапе, на всех стадиях до финала будут играть вторые матчи дома.

Не попали в плей-офф «Университатя Крайова» (Румыния), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Динамо К» (Украина), «Легия» (Польша), братиславский «Слован» (Словакия), «Брейдаблик» (Исландия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Хэкен» (Швеция), «Хамрун Спартанс» (Мальта), «Шелбурн» (Ирландия), «Абердин» (Шотландия), венский «Рапид» (Австрия).

Победителем общего этапа был «Страсбур».

Финал пройдет 27 мая на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге.