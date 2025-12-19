Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет

Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет

Сегодня, 10:46

По итогам матчей 6-го тура определились все участники плей-офф Лиги конференций.

Напрямую в 1/8 финала вышли афинский АЕК (Греция), ларнакский АЕК (Кипр), «Майнц» (Германия), «Ракув» (Польша), «Райо Вальекано» (Испания), «Страсбур» (Франция), «Спарта» (Чехия), «Шахтер» (Украина).

Вышли в стыковые матчи «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Дрита» (Косово), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Кристал Пэлэс» (Англия), КуПС (Финляндия), «Лех» (Польша), «Лозанна-Спорт» (Швейцария), «Ноа» (Армения), «Омония» (Кипр), «Риека» (Хорватия), «Самсунспор» (Турция), «Сигма» (Чехия), «Фиорентина» (Италия), «Целе» (Словения), «Шкендия» (Северная Македония), «Ягеллония» (Польша).

Уже известна предварительная сетка плей-офф турнира. Ее жеребьевка пройдет 16 января.

Команды, которые заняли более высокое место на общем этапе, на всех стадиях до финала будут играть вторые матчи дома.

Не попали в плей-офф «Университатя Крайова» (Румыния), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Динамо К» (Украина), «Легия» (Польша), братиславский «Слован» (Словакия), «Брейдаблик» (Исландия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Хэкен» (Швеция), «Хамрун Спартанс» (Мальта), «Шелбурн» (Ирландия), «Абердин» (Шотландия), венский «Рапид» (Австрия).

Победителем общего этапа был «Страсбур».

Финал пройдет 27 мая на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге.

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций АЕК АЕК Майнц Ракув Райо Вальекано Страсбур Спарта Шахтер АЗ Алкмаар Дрита Зриньски Кристал Пэлас КуПС Ноа Фиорентина Целе Шкендия Лозанна-Спорт Лех Омония Самсунспор Риека Сигма Ягеллония
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
В «Локомотиве» проведут финансовый аудит всех подразделений
20:08
Подробности задержания арбитра Егорова в Москве
19:30
Фергюсон ответил, когда Аморим приведет «Манчестер Юнайтед» к чемпионству
19:10
2
Орлов сказал, почему Сафонов нравится французам
18:51
1
ВидеоОпределен лучший гол РПЛ в ноябре-декабре
18:43
Арбитра РПЛ задержали при попытке улететь из России
18:18
4
ВидеоСафонов обратился к российским болельщикам
18:06
1
Смертин вспомнил, как оправдывался перед Дрогба: «Да ссу я, ссу»
17:54
1
Тихонов – о Сафонове: «Может, ему Героя России присвоить?»
17:34
21
Все новости
Все новости
ФотоВсе участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
10:46
Армянский клуб провел почти весь матч Лиги конференций без армян на поле
12 декабря
4
Турнирная таблица Лиги конференций после 5 туров
12 декабря
Лига конференций. Экс-тренер «Спартака» нанес поражение украинскому «Динамо» (2:1)
11 декабря
Киевское «Динамо» отправило в отставку главного тренера
28 ноября
Определились первые два участника плей-офф Лиги конференций
28 ноября
ФотоНа матче Лиги конференций с киевским «Динамо» вывесили флаги России и СССР
27 ноября
7
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
7 ноября
Джеко установил рекорд Лиги конференций
24 октября
Лига конференций. Украинское «Динамо» уступило в Польше «Кристал Пэлас» (0:2)
2 октября
1
ФотоИтоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций-2025/26
29 августа
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
29 августа
1
Клуб из Мальты впервые вышел в основную стадию еврокубка
28 августа
1
Российский игрок сделал голевой пас в матче Лиги конференций
8 августа
2
УЕФА наказал украинский клуб за фанатскую кричалку «убей серба»
1 августа
6
Российский игрок забил победный гол в матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций
1 августа
В Сербии украинской команде запретили выходить на поле с флагом
31 июля
31
«Александрия» – «Партизан»: украинцы призывали к расправе над сербами и скандировали «ЦСКА – шлюха»
25 июля
33
В матче Лиги конференций одна из команд нанесла 60 ударов по воротам и подала 20 угловых
17 июля
1
ХИК прошел в следующий раунд Лиги конференций после 0:4 в 1-м матче
17 июля
1
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
16 июня
Определен лучший игрок сезона в Лиге конференций – он не из «Челси»
29 мая
1
Отстраненный Мудрик получил медаль за победу «Челси» в Лиге конференций
29 мая
1
«Бетис» устроил перепалку с «Севильей» после поражения в финале Лиги конференций
29 мая
1
Палмер объяснил, почему засунул в шорты приз лучшему игроку финала Лиги конференций
29 мая
Мареска прокомментировал победу «Челси» в финале Лиги конференций
29 мая
Пеллегрини объяснил поражение «Бетиса» от «Челси» в финале Лиги конференций
29 мая
1
Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард «Ягеллонии»
29 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 