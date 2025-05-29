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  • «Бетис» устроил перепалку с «Севильей» после поражения в финале Лиги конференций

«Бетис» устроил перепалку с «Севильей» после поражения в финале Лиги конференций

Сегодня, 09:41

Президент «Бетиса» Анхель Аро высмеял «Севилью». Оба клуба представляют один город и являются принципиальными соперниками.

После поражения «Бетиса» в финале Лиги конференций «Севилья» решила поздравить с победой главного тренера «Челси» Энцо Мареску.

«Поздравляем нашего любимого Энцо Мареску с его первым еврокубковым титулом в качестве тренера», – говорится в публикации «Севильи».

«Я тоже поздравляю «Севилью» с тем, что она осталась в Ла Лиге в этом году», – отреагировал Аро.

  • Мареска, будучи футболистом, выступал за «Севилью» с 2005 по 2009 год.
  • «Бетис» проиграл «Челси» в финале ЛК со счетом 1:4.
  • «Севилья» финишировала на 17-м месте в Примере в 1 очке от зоны вылета.

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Источник: Cope
Лига конференций Испания. Примера Бетис Севилья
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