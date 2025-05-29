«Бетис» устроил перепалку с «Севильей» после поражения в финале Лиги конференций

Президент «Бетиса» Анхель Аро высмеял «Севилью». Оба клуба представляют один город и являются принципиальными соперниками.

После поражения «Бетиса» в финале Лиги конференций «Севилья» решила поздравить с победой главного тренера «Челси» Энцо Мареску.

«Поздравляем нашего любимого Энцо Мареску с его первым еврокубковым титулом в качестве тренера», – говорится в публикации «Севильи».

«Я тоже поздравляю «Севилью» с тем, что она осталась в Ла Лиге в этом году», – отреагировал Аро.