Российский игрок забил гол в Лиге конференций

Полузащитник «Целе» Никита Иосифов забил гол в ворота «Легии» на 72-й минуте матча 3-го тура общего этапа Лиги конференций.
Россиянин сравнял счет в игре, после чего словенский клуб смог забить еще раз и одержал победу 2:1.
- 24-летний Иосифов ранее уже отметился голевым пасом в этом розыгрыше Лиги конференций во встрече 1-го тура с АЕКом (3:1).
- «Целе» занимает 2-е место на общем этапе с 9 очками после 3 туров. Столько же баллов у лидирующего «Самсунспора» и занимающего 3-ю строчку «Майнца».
Источник: «Бомбардир»