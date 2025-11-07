Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Российский игрок забил гол в Лиге конференций

7 ноября, 10:19

Полузащитник «Целе» Никита Иосифов забил гол в ворота «Легии» на 72-й минуте матча 3-го тура общего этапа Лиги конференций.

Россиянин сравнял счет в игре, после чего словенский клуб смог забить еще раз и одержал победу 2:1.

  • 24-летний Иосифов ранее уже отметился голевым пасом в этом розыгрыше Лиги конференций во встрече 1-го тура с АЕКом (3:1).
  • «Целе» занимает 2-е место на общем этапе с 9 очками после 3 туров. Столько же баллов у лидирующего «Самсунспора» и занимающего 3-ю строчку «Майнца».

Еще по теме:
В клубе Серии A высказались о возможности подписать россиянина
Клубы из Серии A и «Спартак» поборются за покупку российского вингера 3
Воспитанник «Спартака» отказался возвращаться в клуб 3
Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Легия Целе Иосифов Никита
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
5
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
35
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Все новости
Все новости
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
7 ноября
Джеко установил рекорд Лиги конференций
24 октября
Лига конференций. Украинское «Динамо» уступило в Польше «Кристал Пэлас» (0:2)
2 октября
1
ФотоИтоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций-2025/26
29 августа
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
29 августа
1
Клуб из Мальты впервые вышел в основную стадию еврокубка
28 августа
1
Российский игрок сделал голевой пас в матче Лиги конференций
8 августа
2
УЕФА наказал украинский клуб за фанатскую кричалку «убей серба»
1 августа
6
Российский игрок забил победный гол в матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций
1 августа
В Сербии украинской команде запретили выходить на поле с флагом
31 июля
31
«Александрия» – «Партизан»: украинцы призывали к расправе над сербами и скандировали «ЦСКА – шлюха»
25 июля
33
В матче Лиги конференций одна из команд нанесла 60 ударов по воротам и подала 20 угловых
17 июля
1
ХИК прошел в следующий раунд Лиги конференций после 0:4 в 1-м матче
17 июля
1
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
16 июня
Определен лучший игрок сезона в Лиге конференций – он не из «Челси»
29 мая
1
Отстраненный Мудрик получил медаль за победу «Челси» в Лиге конференций
29 мая
1
«Бетис» устроил перепалку с «Севильей» после поражения в финале Лиги конференций
29 мая
1
Палмер объяснил, почему засунул в шорты приз лучшему игроку финала Лиги конференций
29 мая
Мареска прокомментировал победу «Челси» в финале Лиги конференций
29 мая
Пеллегрини объяснил поражение «Бетиса» от «Челси» в финале Лиги конференций
29 мая
1
Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард «Ягеллонии»
29 мая
ФотоНазван лучший игрок финала Лиги конференций
29 мая
«Бетис» прервал удивительную серию испанских команд в еврокубковых финалах
29 мая
«Челси» стал автором уникального достижения
29 мая
Лига конференций. «Челси» выиграл турнир, разгромив в финале «Бетис» – 4:1!
28 мая
1
Мудрик рассказал болельщику, зачем приехал на финал Лиги конференций
28 мая
2
Отстраненный Мудрик удивил тренера «Челси» перед финалом Лиги конференций
28 мая
1
Где смотреть матч «Бетис» – «Челси»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 28 мая 2025
27 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 