Российский игрок забил гол в Лиге конференций

Полузащитник «Целе» Никита Иосифов забил гол в ворота «Легии» на 72-й минуте матча 3-го тура общего этапа Лиги конференций.

Россиянин сравнял счет в игре, после чего словенский клуб смог забить еще раз и одержал победу 2:1.