Обмен Дивеева на Гонду полностью согласован: подробности

ЦСКА и «Зенит» окончательно договорились об обмене игроками.
В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду.
По информации «Чемпионата», сделка будет официально оформлена в ближайшие несколько дней, то есть футболисты успеют поменяться командами до Нового года.
- Сообщалось, что «Зенит» доплатит ЦСКА 3-5 миллионов евро.
- 24-летний Гонду в этом сезоне провел 22 матча за «Зенит», забил 2 гола, сделал 2 асссиста.
- 26-летний Дивеев в текущем сезоне сыграл за ЦСКА в 19 встречах, отметился 3 голами.
Источник: «Чемпионат»