Обмен Дивеева на Гонду полностью согласован: подробности

26 декабря, 19:30
14

ЦСКА и «Зенит» окончательно договорились об обмене игроками.

В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду.

По информации «Чемпионата», сделка будет официально оформлена в ближайшие несколько дней, то есть футболисты успеют поменяться командами до Нового года.

  • Сообщалось, что «Зенит» доплатит ЦСКА 3-5 миллионов евро.
  • 24-летний Гонду в этом сезоне провел 22 матча за «Зенит», забил 2 гола, сделал 2 асссиста.
  • 26-летний Дивеев в текущем сезоне сыграл за ЦСКА в 19 встречах, отметился 3 голами.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дивеев Игорь Гонду Лусиано
Ник Уволен1
1766767490
Что творят в Зените? Зачем хорошего нападающего отдавать конкурентам на усиление, Соболя держать?
Ответить
Интерес
1766768292
Ну и хорошо.Остальное узнаем попозжА.
Ответить
Таврида
1766768378
Дивеев забил больше голов чем Гонду. Менять основного защитника на незабивного лавочника так себе идея...
Ответить
Artemka444
1766769019
Это ЦСКА должен дооплату делать!!! А по факту идея так себе
Ответить
рылы
1766769307
я в бешенстве. отдавать топового (для нашего чемпа) нападающего в обмен на российское бревно, да ещё и приплачивать - это пздц. лимит в действии, мля. коням аплодирую, развели - так развели, как позорный тарасятник.
Ответить
Burtaze
1766770075
Обмен не равноценный.., Дивеев это надёга обороны, а гонду он и есть гонду..
Ответить
Sancool
1766772480
Сможет ли Лукин стать равноценной заменой? в перспективе да. Дивеев хорош, но и нападающий ЦСКА нужен, последние годы полный провал на данной позиции. Забивают защитники и полузащитники. Гонду Зенит покупал за 12 млн, сейчас еще и доплатит. Дорого им Дивеев обойдется. Я бы рискнул на месте ЦСКА. + Гонду молод 24 года, должен прибавить.
Ответить
FWSPM
1766774517
галюха в бешенстве...зырянов берегись тебя предупреждали
Ответить
волчарик
1766776615
Не одобряю, но понимаю. Стабильный паспортист в составе.
Ответить
rash1959
1766780050
По арифметике выходит, что Дивеев стоит 10-12 (8+3-5)лямов. Это просто ох... какая ариХметика. Лимита нет, но от него уже запашок есть.
Ответить
