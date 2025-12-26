Обмен Дивеева на Гонду полностью согласован: подробности

ЦСКА и «Зенит» окончательно договорились об обмене игроками.

В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду.

По информации «Чемпионата», сделка будет официально оформлена в ближайшие несколько дней, то есть футболисты успеют поменяться командами до Нового года.