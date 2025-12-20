Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Раскрыта сумма, которую «Зенит» доплатит ЦСКА за Дивеева в рамках обмена

Раскрыта сумма, которую «Зенит» доплатит ЦСКА за Дивеева в рамках обмена

Вчера, 23:52
8

Появились финансовые подробности обмена «Зенита» и ЦСКА. Их в эфире телеграм-канала «Удар Эджуке» сообщил инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков.

Сумма доплаты за Игоря Дивеева составит 3-5 миллионов евро. Вместе с ними в Москву отправится Лусиано Гонду.

Сделка готова на 90 процентов, на нее согласны все четыре стороны.

  • ЦСКА купил Дивеева у «Уфы» в 2019 году за 1,5 миллиона евро.
  • За ЦСКА у Игоря 203 матча, 20 голов, 5 ассистов.
  • За сборную России Дивеев провел 19 матчей, забил гол.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера ЦСКА Зенит Дивеев Игорь Гонду Лусиано
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1766264485
Обмен рабами с доплатой.Во,блин, как Дивеев дорого стоит! Что же, пожелаю ему всего доброго, и никогда не стать в составе "Зенита" чемпионом.
Ответить
kazak1975
1766269511
Неравноценный обмен. Хотя, кремляди хотят увеличить стоимость рфпаспорта.
Ответить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1766269850
Вот это мне сложно понять, почему Семак и Тимащук хейтят Гонду? Если при каждом своём выходе на поле он демонстрирует класс на уровне сборной, иногда сложно угадать принимаемые Семаком решения
Ответить
boris63
1766270952
Чёт маловато насыпают, сам бог велел ободрать Зинку как липку.
Ответить
САДЫЧОК
1766271062
Как можно обменять , да еще и с доплатой вечно с травмами не надежного защитника на отличного нападающего ?! Это же полная некомпетентность начиная с физрука Серожи и заканчивая трансферным отделом, который уже прославился Соболевым дельфином.
Ответить
FWSPM
1766272717
берегись зырянов... галя будет недовольна
Ответить
Garrincha58
1766289030
Смешно будет если армейцы выиграют чемпионат а так скорее всего и будет потому что Зенит никогда и ничего с Семаком больше не выиграет тот лимит титулов уже исчерпан
Ответить
