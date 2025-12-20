Раскрыта сумма, которую «Зенит» доплатит ЦСКА за Дивеева в рамках обмена

Появились финансовые подробности обмена «Зенита» и ЦСКА. Их в эфире телеграм-канала «Удар Эджуке» сообщил инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков.
Сумма доплаты за Игоря Дивеева составит 3-5 миллионов евро. Вместе с ними в Москву отправится Лусиано Гонду.
Сделка готова на 90 процентов, на нее согласны все четыре стороны.
- ЦСКА купил Дивеева у «Уфы» в 2019 году за 1,5 миллиона евро.
- За ЦСКА у Игоря 203 матча, 20 голов, 5 ассистов.
- За сборную России Дивеев провел 19 матчей, забил гол.
Источник: «Бомбардир»