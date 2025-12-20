Раскрыта сумма, которую «Зенит» доплатит ЦСКА за Дивеева в рамках обмена

Появились финансовые подробности обмена «Зенита» и ЦСКА. Их в эфире телеграм-канала «Удар Эджуке» сообщил инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков.

Сумма доплаты за Игоря Дивеева составит 3-5 миллионов евро. Вместе с ними в Москву отправится Лусиано Гонду.

Сделка готова на 90 процентов, на нее согласны все четыре стороны.