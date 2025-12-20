Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» и ЦСКА близки к обмену игроками – все стороны готовы

«Зенит» и ЦСКА близки к обмену игроками – все стороны готовы

Вчера, 16:46
27

ЦСКА и «Зенит» активно обсуждают обмен футболистами. Речь идет о защитнике Игоре Дивееве и нападающем Лусиано Гонду.

Стороны обсуждают обмен с доплатой со стороны петербуржцев.

«Все стороны готовы на такой обмен. Дивеев и Гонду тоже согласны поменять команды. Сейчас весь вопрос в сумме, которую должен будет заплатить «Зенит». Пока она находится в процессе обсуждения и не утверждена.

ЦСКА готов отдать Дивеева, потому что команде необходим высококлассный центральный нападающий. Если такой обмен случится, москвичи выйдут на рынок за центральным защитником», – написал источник.

  • ЦСКА купил Дивеева у «Уфы» в 2019 году за 1,5 миллиона евро.
  • За ЦСКА у Игоря 203 матча, 20 голов, 5 ассистов.
  • За сборную России Дивеев провел 19 матчей, забил гол.

Еще по теме:
Назван еще один клуб РПЛ, где Чалов может оказаться зимой 2
Агент Дивеева высказался о приближающемся обмене игрока в «Зенит»
Реакция агента Дивеева на подготовку трансфера в «Зенит» 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Гонду Лусиано
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1766239461
конечно усиливать прямого конкурента для бывшего гегемона это нонсенс но уже докатились и до этого толи еще будет
Ответить
АЛЕКС 58
1766240114
Может теперь будет кому забивать. Лусиано лучше чем Мусаев,Алерандро
Ответить
Красногвардейчик
1766240595
Гонду далеко не высококлассный нападающий, но и Девеев не суперзащ...так что с доплатой приличной, пойдёт
Ответить
Bez Imeni
1766240605
для Зенита хорошая сделка, Лусиано сидит на скамейке плотно, хотя я его считаю хорошим напом а Дивеев топовый центральный защитник с паспортом, расчёт на будущее в связи с ужесточением лимита. Короче для обеих команд норм
Ответить
acor94
1766242542
А чалова куда, в зенит походу?
Ответить
insider_retro
1766243174
Луиано слабо похож на "...высококлассного центрального нападающего..." 14 матчей и одна ЖК... Хотя, нынче, уже не́чему удивляться...
Ответить
рылы
1766243456
нам это точно пользы не принесёт. коням - ещё как. то есть, кони избавляются от бревна дивеева, избавляются от мусайкина или алеррандро, получая взамен качественного форварда. а мы что получаем? избавляемся от нино, а половину вырученных денег отдаём доплатой коням за бревно? жесть какая-то. не будет этого. я ещё раз повторяю: сейчас экзамен для зырянова на профпригодность. он должен проявить себя лучше предшественника, иначе смысл был менять? должен уметь брать дёшево, продавать дорого. лусиано 8, дивеев 9 лямов. тут без доплат должно быть. хотя бы по той причине, что мы завезли иностранца, который уже адаптировался к лиге, а это дорогого стоит, и не с нуля брать кота в мешке.
Ответить
jerry093
1766244844
скинуть хромающего каждый третий матч Дивея, да еще и с доплатой + Гонду, это БИНГО!!!
Ответить
СильныйМозг
1766246841
Зенит должен доплатить???? :))))))) Придумали бы, что-нибудь поумнее!
Ответить
ySS
1766252907
Утка по ходу...
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
«Зенит» и ЦСКА меняются игроками, Кержаков «забил» еще один гол за сборную, новый претендент на Чалова и другие новости
01:35
Примера. «Реал» оказался сильнее «Севильи» (2:0) в большинстве, Мбаппе забил в день рождения
01:02
Мнение Челестини по обмену Дивеева на Гонду
00:31
7
Раскрыта сумма, которую «Зенит» доплатит ЦСКА за Дивеева в рамках обмена
Вчера, 23:52
8
Талалаев признался в матерной речи в адрес «Спартака»
Вчера, 23:35
3
Стало известно, почему Дивеев согласился перейти в «Зенит»
Вчера, 23:19
11
Реакция ПАОКа на новость об уходе Чалова в «Зенит»
Вчера, 22:59
2
Агент предложил 2 европейские страны для продолжения карьеры Соболева
Вчера, 22:14
4
Кремль отреагировал на героическую серию пенальти Сафонова
Вчера, 22:04
3
Все новости
Все новости
Титов анонсировал отъезд легионеров из «Спартака»
00:09
2
Талалаев признался в матерной речи в адрес «Спартака»
Вчера, 23:35
3
Стало известно, почему Дивеев согласился перейти в «Зенит»
Вчера, 23:19
11
Реакция ПАОКа на новость об уходе Чалова в «Зенит»
Вчера, 22:59
2
Агент предложил 2 европейские страны для продолжения карьеры Соболева
Вчера, 22:14
4
Российские клубы заинтересованы в Азмуне
Вчера, 21:44
2
Ташуев прокомментировал готовящийся трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА
Вчера, 21:25
2
Силкин объяснил провал Карпина в «Динамо»
Вчера, 20:45
4
Кержаков прокомментировал возможное возвращение в сборную России
Вчера, 20:29
Титов высказался о потенциальных трансферах Баринова и Батракова в «Спартак»
Вчера, 20:13
3
Назван игрок «Зенита», у которого не сложились отношения с Семаком
Вчера, 19:22
8
Егоров определил, кто более достоин звания лучшего бомбардира сборной – Дзюба или Кержаков
Вчера, 19:05
2
4 игрока покинут «Оренбург» зимой
Вчера, 18:20
Назван еще один клуб РПЛ, где Чалов может оказаться зимой
Вчера, 18:12
6
Агент Дивеева высказался о приближающемся обмене игрока в «Зенит»
Вчера, 17:55
3
Мостовой прокомментировал возвращение Кержакову рекорда по голам за сборную
Вчера, 17:23
2
Реакция агента Дивеева на подготовку трансфера в «Зенит»
Вчера, 17:05
2
«Зенит» и ЦСКА близки к обмену игроками – все стороны готовы
Вчера, 16:46
27
Кержаков – о возвращении рекорда: «Не сомневался в компетенции ФИФА»
Вчера, 16:36
3
«Зенит» ведет активную работу по трансферу россиянина из ЦСКА
Вчера, 16:22
8
Спартаковец Барко – в шорт-листе клуба Серии А
Вчера, 16:16
5
Фанаты «Зенита» глумятся над Дзюбой из-за потери рекорда
Вчера, 16:02
15
Дзюбе и Кержакову предложили провести бой за звание лучшего бомбардира сборной России
Вчера, 15:34
2
Чинквини назвал идеального тренера для «Спартака»
Вчера, 15:14
6
Президент «Динамо Мх» высказался о возможном назначении Евсеева
Вчера, 15:01
1
Реакция Дзюбы на потерю единоличного рекорда по голам за сборную России
Вчера, 14:51
6
Евсеев прокомментировал информацию о назначении в «Динамо Мх»
Вчера, 14:37
ВидеоДзюба вновь надел форму «Спартака»
Вчера, 14:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 