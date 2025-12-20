«Зенит» и ЦСКА близки к обмену игроками – все стороны готовы

ЦСКА и «Зенит» активно обсуждают обмен футболистами. Речь идет о защитнике Игоре Дивееве и нападающем Лусиано Гонду.

Стороны обсуждают обмен с доплатой со стороны петербуржцев.

«Все стороны готовы на такой обмен. Дивеев и Гонду тоже согласны поменять команды. Сейчас весь вопрос в сумме, которую должен будет заплатить «Зенит». Пока она находится в процессе обсуждения и не утверждена.

ЦСКА готов отдать Дивеева, потому что команде необходим высококлассный центральный нападающий. Если такой обмен случится, москвичи выйдут на рынок за центральным защитником», – написал источник.