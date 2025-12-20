Новая информация по возможному назначению Евсеева в «Динамо Мх»

Назначение главного тренера «Черноморца» Вадима Евсеева в «Динамо Мх» маловероятно.
«Пообщался с друзьями, близкими к клубу: нет никаких оснований полагать, что Евсеев может уйти из «Черноморца».
Кроме того, в контракте прописаны отступные. Понятно, что они вряд ли станут непреодолимым препятствием, но тем не менее это еще один фактор для другого клуба», – написал источник.
- «Динамо Мх» занимает 13-е место в РПЛ с 15 очками после 18 туров.
- Клуб ищет замену для ушедшего в отставку Хасанби Биджиева.
- Евсеев тренировал в РПЛ «Уфу» и «Факел».
Источник: телеграм-канал Владислава Гурджи