Кержаков – о возвращении рекорда: «Не сомневался в компетенции ФИФА»

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков прокомментировал решение ФИФА записать на него еще один гол за сборную России.

Теперь 31-й гол Кержакова за Россию должен утвердить РФС.

После этого в списке лучших бомбардиров сборной России вновь будет двоевластие – на вершине помимо Кержакова будет Артем Дзюба.

Кержаков покинул сборную России в 2016 году.

«Я не сомневался в компетенции ФИФА и что там работают люди, которые разбираются в футболе и без труда могут отличить авторов забитых мячей.

Тему поддержало большое количество болельщиков, было очень приятно», – сказал Кержаков.