Кержаков – Карпину: «Вызывайте меня в сборную!»

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков отреагировал на реплику главного тренера команды Валерия Карпина.
«Валерий Георгиевич, мне самому прекрасно удается за собой следить все эти 8,5 года, как я закончил карьеру.
Если хотите в этом убедиться, то вызывайте на следующие сборы!» – сказал Кержаков.
- Теперь 31-й гол Кержакова за Россию должен утвердить РФС.
- После этого в списке лучших бомбардиров сборной России вновь будет двоевластие – на вершине помимо Кержакова будет Артем Дзюба.
- Кержаков покинул сборную России в 2016 году.
Источник: Sport24