Кержаков ответил, что его разочаровало в 2025 году

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков разочарован, что в прошедшем году не были сняты санкции с российских команд.

«Наверное, самое большое разочарование – это то, что пока нас не вернули на европейскую мировую арену в официальных матчах сборной и клубов», – сказал Кержаков.