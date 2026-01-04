Кержаков ответил, что его разочаровало в 2025 году

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков разочарован, что в прошедшем году не были сняты санкции с российских команд.
«Наверное, самое большое разочарование – это то, что пока нас не вернули на европейскую мировую арену в официальных матчах сборной и клубов», – сказал Кержаков.
- Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
- В 2025 году сборная России сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
Источник: «Чемпионат»