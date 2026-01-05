В «Спартаке» сообщили, по какой схеме будет играть команда при Карседо

В «Спартаке» описали тренерский стиль назначенного сегодня Хуана Карлоса Карседо.

«Ибица», «Сарагоса» и «Пафос» при Карседо преимущественно действовали по схеме 4-2-3-1.

Тренерский стиль испанца отличают всегда глубокий анализ соперника, интенсивная игра с высоким прессингом и быстрыми переходами в атаку», – говорится в публикации на клубном сайте.