В «Спартаке» сообщили, по какой схеме будет играть команда при Карседо

В «Спартаке» описали тренерский стиль назначенного сегодня Хуана Карлоса Карседо.
«Ибица», «Сарагоса» и «Пафос» при Карседо преимущественно действовали по схеме 4-2-3-1.
Тренерский стиль испанца отличают всегда глубокий анализ соперника, интенсивная игра с высоким прессингом и быстрыми переходами в атаку», – говорится в публикации на клубном сайте.
- Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери. В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
- С ним заключили контракт до лета 2028 года.
Источник: сайт «Спартака»