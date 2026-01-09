Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Артета объяснил действия Мартинелли против травмированного игрока «Ливерпуля»

Артета объяснил действия Мартинелли против травмированного игрока «Ливерпуля»

9 января, 09:56
1

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги домашнего матча с «Ливерпулем» (0:0) в 21-м туре АПЛ.

«Мы знаем, что разница очень мала. У нас было два разных тайма. В первом мы доминировали, но не смогли отдать точный пас, чтобы забить гол. Во втором нам не хватало точности при работе с мячом, и это позволило сопернику контратаковать.

Я не думаю, что мы пропустили по нашим воротам хоть один удар, за исключением нашей ошибки во втором тайме. В этой игре все мог решить момент волшебства. На «Энфилде» его создал Собослаи. В этой игре такого не было. Если ты не можешь выиграть, то должен не проиграть.

До перерыва нам не хватало импульса в последней трети поля, чтобы создать лучшие моменты. Сопернику следует отдать должное за то, насколько организованно он действовал. «Ливерпуль» был очень терпелив, когда не нужно было прессинговать, и у него потрясающие игроки – победители Премьер-лиги».

У соперника много полузащитников, они могут занимать совершенно разные позиции и отходить очень далеко от планируемых намим схем. Этого мы ожидали, так и произошло, но мы должны были сыграть лучше.

Мартинелли, наверное, не понимал, что Брэдли действительно травмирован, потому что я знаю Габи – он не хотел сделать ничего плохого», – сказал Артета.

  • В конце игры вингер лондонцев Габриэль Мартинелли пытался вытолкнуть защитника гостей Конора Брэдли за пределы поля, а перед этим несильно кинул в него мяч. В этот момент игрок мерсисайдцев лежал у боковой линии после того, как подвернул ногу.
  • «Арсенал» лидирует в АПЛ с 49 очками после 21 тура.

Источник: NBC Sports
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Арсенал Мартинелли Габриэль Брэдли Конор Артета Микель
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1767945849
Если ты не можешь выиграть, то должен не проиграть - самое чёткое описание матча, причем для двух команд, лижбы заработать очко)))
Ответить
