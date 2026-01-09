Артета объяснил действия Мартинелли против травмированного игрока «Ливерпуля»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги домашнего матча с «Ливерпулем» (0:0) в 21-м туре АПЛ.

«Мы знаем, что разница очень мала. У нас было два разных тайма. В первом мы доминировали, но не смогли отдать точный пас, чтобы забить гол. Во втором нам не хватало точности при работе с мячом, и это позволило сопернику контратаковать.

Я не думаю, что мы пропустили по нашим воротам хоть один удар, за исключением нашей ошибки во втором тайме. В этой игре все мог решить момент волшебства. На «Энфилде» его создал Собослаи. В этой игре такого не было. Если ты не можешь выиграть, то должен не проиграть.

До перерыва нам не хватало импульса в последней трети поля, чтобы создать лучшие моменты. Сопернику следует отдать должное за то, насколько организованно он действовал. «Ливерпуль» был очень терпелив, когда не нужно было прессинговать, и у него потрясающие игроки – победители Премьер-лиги».

У соперника много полузащитников, они могут занимать совершенно разные позиции и отходить очень далеко от планируемых намим схем. Этого мы ожидали, так и произошло, но мы должны были сыграть лучше.

Мартинелли, наверное, не понимал, что Брэдли действительно травмирован, потому что я знаю Габи – он не хотел сделать ничего плохого», – сказал Артета.