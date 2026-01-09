Слот объяснил действия Мартинелли против травмированного игрока «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об эпизоде, возникшем в компенсированное время в гостевом матче 21-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:0).

Вингер лондонцев Габриэль Мартинелли пытался вытолкнуть защитника мерсисайдцев Конора Брэдли за пределы поля, а перед этим несильно кинул в него мяч. В этот момент игрок мерсисайдцев лежал у боковой линии после того, как подвернул ногу.

«Я не знаком с Габриэлем Мартинелли, но он производит впечатление приятного парня.

Думаю, проблема для него – и это проблема футбола в целом – в том, что игроки слишком часто затягивают игру и притворяются травмированными в концовке или во время матча. Это иногда раздражает, когда ты хочешь забить гол, а тебе кажется, что игрок просто тянет время.

Нельзя ожидать от Мартинелли ясности мышления на 94-й минуте. Я на 100 процентов уверен, что если бы он знал о возможной травме, то он бы никогда так не поступил. Но если у Брэдли травма, которой мы опасаемся, это, конечно, выглядит не очень хорошо.

Но футбол дошел до того, что на 94-й минуте игроки начинают думать, что, вероятно, это повторяются затягивание времени и симуляции.

Я видел, как это происходило против нас много раз в этом сезоне, поэтому могу понять, почему Мартинелли тоже так мог подумать, решив, что это затяжка времени. Ему вряд ли пришло в голову: «Это же «Ливерпуль», они так не делают», – сказал Слот.