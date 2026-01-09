Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Слот прокомментировал ситуацию между травмированным Брэдли и игроком «Арсенала»

Слот прокомментировал ситуацию между травмированным Брэдли и игроком «Арсенала»

9 января, 10:30
3

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги гостевого матча с «Арсеналом» (0:0) в 21-м туре АПЛ.

«В первом тайме соперник больше играл на нашей половине поля. У него было несколько моментов с навесами, но ничего серьезного. Второй тайм стал полной противоположностью.

Единственное, чего, возможно, нам не хватало уже не в первый раз, – это создавать больше моментов при таком владении мячом. Но я доволен тем, что удалось показать такую игру против «Арсенала», который находится в отличной форме.

В первом тайме были отрезки, когда мы показывали, насколько хорошо владеем мячом. Сделали это и во втором тайме, удерживая соперников на их половине поля. Наш лучший момент в игре возник после 15-20 передач.

Во втором тайме мы таже немного лучше оборонялись. В итоге я еще немного разочарован, что мы не победили, но это была хорошая игра.

Я уже 150 раз говорил, что против определeнных стилей мы играем очень хорошо, а против других стилей у нас возникают проблемы. Возможно, сегодня это было видно, но в игре против низкого блока «Арсенала» мы имели трудности.

Это одна из причин, почему мы так сильно отстаeм от них по очкам. Хорошо, что мы показали, что можем конкурировать с кем угодно в Англии, а может быть, и в Европе.

Не забывайте, что мы продолжаем борьбу за Кубок Англии. Давайте будем надеяться, что травмированные вернутся как можно скорее, но боюсь, сегодня у нас ещe одна травма. Будем надеяться на лучшее, но я опасаюсь худшего для Конора Брэдли.

[О ситуации между Брэдли и Мартинелли] Если наш игрок лежит на земле, то в 99 случаях из 100 все уже знают, что с ним что-то случилось. Вы уже могли это заметить. Неприятно видеть, как игрока выталкивают, когда у него может быть серьезная травма», – сказал Слот.

  • В конце игры вингер «Арсенала» Габриэль Мартинелли пытался вытолкнуть защитника «Ливерпуля» Конора Брэдли за пределы поля, а перед этим несильно кинул в него мяч. В этот момент игрок мерсисайдцев лежал у боковой линии после того, как подвернул ногу.
  • «Ливерпуль» занимает 4-е место в АПЛ с 35 очками после 21 тура.

Источник: NBC Sports
Император Бомжей
1767945763
А также, в 99 случаях из 100, игроки симулируют травмы в компенсированное время, лижбы очко заработать на выезде, против лидера чемпионата, что намного чаще бывает, чем травмы)))
Ответить
