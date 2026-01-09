Мартинелли сделал заявление после инцидента с травмированным игроком «Ливерпуля»

Вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли сказал, что извинился перед защитником «Ливерпуля» Конором Брэдли.

Между футболистами произошел инцидент в компенсированное время второго тайма матча 21-го тура АПЛ, завершившегося со счетом 0:0.

Мартинелли пытался вытолкнуть Брэдли за пределы поля, а перед этим несильно кинул в него мяч. В этот момент игрок мерсисайдцев лежал у боковой линии после того, как подвернул ногу.

«Конор и я обменялись сообщениями. Я уже извинился перед ним. В пылу борьбы я действительно не понял, что он получил серьезную травму.

Хочу сказать, что я глубоко сожалею о своей реакции. Желаю Конору скорейшего восстановления», – написал Мартинелли в социальной сети.