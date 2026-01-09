Игрок «Арсенала» бросил мяч в травмированного игрока «Ливерпуля» и выталкивал его с поля

В компенсированное время второго тайма матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» – «Ливерпуль» (0:0) между игроками возникла потасовка.

Вингер хозяев Габриэль Мартинелли пытался вытолкнуть защитника гостей Конора Брэдли за пределы поля, а перед этим несильно кинул в него мяч. В этот момент игрок мерсисайдцев лежал у боковой линии после того, как подвернул ногу.

Действия бразильца возмутили игроков «Ливерпуля», что привело к массовой стычке. Вратарь мерсисайдцев Алиссон оттащил Мартинелли от своих партнеров.