Игрок «Арсенала» бросил мяч в травмированного игрока «Ливерпуля» и выталкивал его с поля

В компенсированное время второго тайма матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» – «Ливерпуль» (0:0) между игроками возникла потасовка.
Вингер хозяев Габриэль Мартинелли пытался вытолкнуть защитника гостей Конора Брэдли за пределы поля, а перед этим несильно кинул в него мяч. В этот момент игрок мерсисайдцев лежал у боковой линии после того, как подвернул ногу.
Действия бразильца возмутили игроков «Ливерпуля», что привело к массовой стычке. Вратарь мерсисайдцев Алиссон оттащил Мартинелли от своих партнеров.
- Главный судья Энтони Тэйлор показал Габриэлю желтую карточку. Предупреждение по итогам эпизода также заработал Ибраима Конате.
- Брэдли со слезами на глазах унесли с поля на носилках.
Источник: Спортс''