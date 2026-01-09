«Оренбург» подпишет игрока «Институто» за 1 миллион долларов

«Оренбург» приобрел 50% прав на атакующего хавбека «Институто» Дамиана Пуэблу.
За это российский клуб заплатил аргентинскому 1 миллион долларов.
Еще 40% станут обязательными для выкупа за 750 тысяч евро, если «Оренбург» не продаст хавбека до конца сезона-2026/27.
Пуэбла присоединится к команде РПЛ уже на первом сборе в Белеке, где пройдет медобследование и подпишет контракт на 3,5 года.
- В этом году аргентинец провел за «Институто» 28 матчей, забил 2 гола.
- Этот 23-летний универсал способен закрыть сразу несколько позиций впереди: играет как вингером на обоих флангах, так и атакующим хавом или оттянутым форвардом.