«Оренбург» подпишет игрока «Институто» за 1 миллион долларов

«Оренбург» приобрел 50% прав на атакующего хавбека «Институто» Дамиана Пуэблу.

За это российский клуб заплатил аргентинскому 1 миллион долларов.

Еще 40% станут обязательными для выкупа за 750 тысяч евро, если «Оренбург» не продаст хавбека до конца сезона-2026/27.

Пуэбла присоединится к команде РПЛ уже на первом сборе в Белеке, где пройдет медобследование и подпишет контракт на 3,5 года.