Ловчев призвал «Спартак» избавиться от основного игрока

Сегодня, 10:59
16

Бывший спартаковец Евгений Ловчев считает, что вратарь Александр Максименко не соответствует амбициям клуба.

  • Клуб планирует продлить голкипера.
  • У 27-летнего голкипера нынешний контракт до лета.
  • Футболист стоит 5 миллионов евро.

– Какие позиции нужно усилить «Спартаку»?

– «Спартаку» нужен вратарь. Кто‑то скажет, что Максименко неплохой вратарь, но клубу нужен не неплохой, а очень хороший. Во все времена в «Спартаке» играли выдающиеся вратари: Маслаченко, Кавазашвили, Дасаев, Черчесов.

Никто не вспоминает Прохорова, хотя он дважды признавался лучшим вратарем страны. Максименко с ними сравниться не может, вратари сейчас помельчали. Я не говорю, что Максименко плохой вратарь, он нормальный. Но «Спартаку» нужен выдающийся вратарь, тем более с такой защитой.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр Ловчев Евгений
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1769761131
...и старец прозрел наконец!...
Ответить
Дубина
1769761360
Давно пора на рамку нормального вратаря искать...
Ответить
Юбиляр
1769761552
Золотые слова!!!
Ответить
шахта Заполярная
1769767029
Ловчев, не ужели и до тебя дошло, может ты просто комменты почитал. Когда Максименко в воротах, думаешь лишь бы соперник в ворота не попал, а то быть беде.
Ответить
andr45
1769769463
ЛОВЧЕВ О КАРРЕРЕ «Он совершает ошибки раз за разом. Я уже несколько раз видел его в игре. У меня возникает только один вопрос: кто привез этого человека в «Спартак»? «Для многих красно-белых болельщиков Промес топ-игрок. Я не понимаю, почему это так» «Для «Спартака» уход Бакаева станет потерей. Для меня и всех бывших футболистов — Бакаев лучший атакующий игрок «Спартака». «Вообще не понимаю ничего: все тренеры отказываются от Зиньковского. Не могу это принять» «Защитник «Спартака» Дуарте разочаровал. Почему они у нас здесь появляются и задерживаются? Его место должен занимать российский футболист» «У «Спартака» достаточно иностранцев, за которых клуб или платил серьёзные трансферы, или платит хорошую зарплату — Промес, Мозес, Мартинс, Дуарте.Между тем половина из них не проходит регулярно в стартовый состав.» «Думаю, в какой-то степени «Спартак» мог спровоцировать то, что Соболев начал смотреть на сторону»
Ответить
FWSPM
1769773478
Вот здесь все по делу сказал
Ответить
boris63
1769775977
До Жеки уже дошло, до тренера ещё нет.
Ответить
Император 1
1769776611
Логично
Ответить
za logiku
1769776685
Посмотрите его статистику сейвов/плюх и только тогда можно будет говорить хороший он вратарь или нет. Всё остальное - не более чем эмоции и субъективизм.
Ответить
k611
1769777116
Здесь действительно назрел этот вопрос. Максименко перестал спасать команду и в отдельных эпизодах "превращается" в Гадальского из Нашей Раши.
Ответить
