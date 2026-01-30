Новое унижение Соболева от фанатов «Зенита»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» вновь подняло проблему отсутствия центрального нападающего в команде.
Болельщики дали понять, что Александр Соболев для них – пустота.
«Ну и остается вопрос нападающего: пока там Луис Энрике и пустота», – написали фанаты.
- «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
- За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.
- «Зенит» на следующей неделе начнет выступление на Зимнем кубке РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»