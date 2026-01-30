Введите ваш ник на сайте
Новое унижение Соболева от фанатов «Зенита»

Сегодня, 09:14
3

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» вновь подняло проблему отсутствия центрального нападающего в команде.

Болельщики дали понять, что Александр Соболев для них – пустота.

«Ну и остается вопрос нападающего: пока там Луис Энрике и пустота», – написали фанаты.

  • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
  • За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.
  • «Зенит» на следующей неделе начнет выступление на Зимнем кубке РПЛ.

Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1769754582
Да ему это все по хрену. Денежки то идут.
Ответить
Дубина
1769754811
Ему на блох до одного места))) Главное смс что бы вовремя шло!!!
Ответить
Красногвардейчик
1769756667
Имидж ничто--БАБЛО это ВСЁ))
Ответить
