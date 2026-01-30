Новое унижение Соболева от фанатов «Зенита»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» вновь подняло проблему отсутствия центрального нападающего в команде.

Болельщики дали понять, что Александр Соболев для них – пустота.

«Ну и остается вопрос нападающего: пока там Луис Энрике и пустота», – написали фанаты.