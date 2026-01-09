Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Ловчев определил главного человека в российском футболе последних лет

Ловчев определил главного человека в российском футболе последних лет

9 января, 11:48
4

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

– Главным человеком последних лет в нашем футболе назвал бы Галицкого.

Я познакомился с ним, когда он только строил академию. Приехал в «Краснодар», мы с ним ходили мимо играющих в футбол детишек, и Сергей Николаевич рассказывал мне, что хочет, чтобы у него играли только воспитанники. На что я ему тогда сказал, что это утопия, что как только появится хороший мальчик, за ним приедут из Москвы, а родителям пообещают машину и квартиру.

Через некоторое время в команде стало играть больше иностранцев. Ничего такого в этом нет, те же «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Реал» – сборные мира.

– Недавно в составе «Краснодара» на поле оказались 11 воспитанников. Мечта сбылась.

– Мечта в футболе – стать чемпионом, все остальное – пункт в блокноте, желание уколоть всех, что у меня играют только русские ребята, а другие покупают игроков за 30 миллионов. Хотя Галицкий при желании может покупать футболистов и за 100 миллионов.

Никогда не считал, что деньги в футболе решают все, результат все равно дают игроки и поле. А сейчас больше прихожу к тому, что обязательно нужны деньги, чтобы что‑то выиграть. К большому сожалению, деньги заменили влюбленность в футбол.

– Таких романтиков остались единицы.

– Одним из последних был Федор Черенков. Уникальная личность. Иногда думаю, что он сам не понимал, что он делает на поле. Это футбольные боженьки.

  • «Краснодар» стал чемпионом России в сезоне-2024/25.
  • Клуб основан в 2008 году.

Источник: «Матч ТВ»
Комментарии (4)
andrei-sarap-yandex
1767952938
ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК это судьи РПЛ и ЛЕВНИКОВ которые подарили ГАЛИЦКОМУ чемпионство...ПОЗОР СУДЬЯМ РПЛ .РФС
Ответить
Интерес
1767963572
Это когда на поле 11 воспитанников вышло?В ничего не значащем Кубковом матче? Чем-чем, а романтизмом там давно не попахивает.Каки идеализмом, патриотизмом,евроцентризмом, коммунизмом и антикоммунизмом...
Ответить
Foxitkuban
1768027417
Специально захожу в комментарии, поржать))
Ответить
