Ловчев определил главного человека в российском футболе последних лет

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

– Главным человеком последних лет в нашем футболе назвал бы Галицкого.

Я познакомился с ним, когда он только строил академию. Приехал в «Краснодар», мы с ним ходили мимо играющих в футбол детишек, и Сергей Николаевич рассказывал мне, что хочет, чтобы у него играли только воспитанники. На что я ему тогда сказал, что это утопия, что как только появится хороший мальчик, за ним приедут из Москвы, а родителям пообещают машину и квартиру.

Через некоторое время в команде стало играть больше иностранцев. Ничего такого в этом нет, те же «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Реал» – сборные мира.

– Недавно в составе «Краснодара» на поле оказались 11 воспитанников. Мечта сбылась.

– Мечта в футболе – стать чемпионом, все остальное – пункт в блокноте, желание уколоть всех, что у меня играют только русские ребята, а другие покупают игроков за 30 миллионов. Хотя Галицкий при желании может покупать футболистов и за 100 миллионов.

Никогда не считал, что деньги в футболе решают все, результат все равно дают игроки и поле. А сейчас больше прихожу к тому, что обязательно нужны деньги, чтобы что‑то выиграть. К большому сожалению, деньги заменили влюбленность в футбол.

– Таких романтиков остались единицы.

– Одним из последних был Федор Черенков. Уникальная личность. Иногда думаю, что он сам не понимал, что он делает на поле. Это футбольные боженьки.