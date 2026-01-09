Смородская объяснила, почему у «Локомотива» возникнут сложности при уходе Баринова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном переходе капитана команды Дмитрия Баринова в ЦСКА.
– Какая сумма оптимальна за Баринова?
– Не могу на этот вопрос ответить.
– Если «Локомотив» продаст Баринова, шансы на медали снизятся?
– Им будет сложно. Баринов играет ключевую роль в центре поля. Я уж не говорю, что он капитан команды.
– Самому Баринову что лучше в этой ситуации: доиграть полгода в «Локомотиве» или перейти в ЦСКА?
– Я не знаю, что ему лучше. Если он доиграет, то уйдет бесплатно в ЦСКА.
- В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
- Срок нынешнего контракта полузащитника с красно-зелеными истекает 30 июня 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.
Источник: «Спорт день за днём»