Смородская объяснила, почему у «Локомотива» возникнут сложности при уходе Баринова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном переходе капитана команды Дмитрия Баринова в ЦСКА.

– Какая сумма оптимальна за Баринова?

– Не могу на этот вопрос ответить.

– Если «Локомотив» продаст Баринова, шансы на медали снизятся?

– Им будет сложно. Баринов играет ключевую роль в центре поля. Я уж не говорю, что он капитан команды.

– Самому Баринову что лучше в этой ситуации: доиграть полгода в «Локомотиве» или перейти в ЦСКА?

– Я не знаю, что ему лучше. Если он доиграет, то уйдет бесплатно в ЦСКА.