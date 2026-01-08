Названы два российских тренера, которых рассматривал «Спартак»

Журналист Илья Казаков отреагировал на мнение о том, что «Спартаку» стоило назначить главным тренером Леонида Слуцкого.

«Известно, что осенью «Спартак» в шорт-листе имел 2 тренеров-россиян: Федотова и Слуцкого. Черчесова, к удивлению, нет – уже неважно, было ли это опасением перед реакцией части трибун или сомнениями относительно «связи» тренера с Аланом Агузаровым, о которой Черчесов с Агузаровым все уже давно сказали.

Русского тренера в «Спартаке» не было давно и, возможно, долго, не будет – если только Романов не сумеет доказать клубу свою ценность, в том числе получив лицензию Pro или кто-то из бывших красно-белых не сделает чудо в другом клубе.

Но пока как факт – осенью «Спартак» думал о двух российских тренерах, но ни один из них никогда не имел никакого отношения к клубу. Как бы кому не хотелось, наследника Романцева так и не появилось.

Но тезис «только Слуцкий и никого кроме Слуцкого» эфемерен. Поскольку не доказателен и не подтвержден никакими доводами.

«Спартак» – это работа под давлением, необходимость выиграть титул – а кроме вечного «Зенита» стал грозной силой «Краснодар» и крепнет на глазах ЦСКА, конкуренция принципиально изменилась.

Но главное в такой ситуации для «Спартака» не фамилия, а единый мощный и опытный офис, с четким распределением ролей и задач – как у вышеназванных трех клубов. Где аппаратные монстры, единоначалие и понятные амбиции.

Все остальное – диалог пикейных жилетов из «Золотого теленка», – написал Казаков.