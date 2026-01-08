Введите ваш ник на сайте
  • Названы два российских тренера, которых рассматривал «Спартак»

Названы два российских тренера, которых рассматривал «Спартак»

8 января, 12:28
13

Журналист Илья Казаков отреагировал на мнение о том, что «Спартаку» стоило назначить главным тренером Леонида Слуцкого.

«Известно, что осенью «Спартак» в шорт-листе имел 2 тренеров-россиян: Федотова и Слуцкого. Черчесова, к удивлению, нет – уже неважно, было ли это опасением перед реакцией части трибун или сомнениями относительно «связи» тренера с Аланом Агузаровым, о которой Черчесов с Агузаровым все уже давно сказали.

Русского тренера в «Спартаке» не было давно и, возможно, долго, не будет – если только Романов не сумеет доказать клубу свою ценность, в том числе получив лицензию Pro или кто-то из бывших красно-белых не сделает чудо в другом клубе.

Но пока как факт – осенью «Спартак» думал о двух российских тренерах, но ни один из них никогда не имел никакого отношения к клубу. Как бы кому не хотелось, наследника Романцева так и не появилось.

Но тезис «только Слуцкий и никого кроме Слуцкого» эфемерен. Поскольку не доказателен и не подтвержден никакими доводами.

«Спартак» – это работа под давлением, необходимость выиграть титул – а кроме вечного «Зенита» стал грозной силой «Краснодар» и крепнет на глазах ЦСКА, конкуренция принципиально изменилась.

Но главное в такой ситуации для «Спартака» не фамилия, а единый мощный и опытный офис, с четким распределением ролей и задач – как у вышеназванных трех клубов. Где аппаратные монстры, единоначалие и понятные амбиции.

Все остальное – диалог пикейных жилетов из «Золотого теленка», – написал Казаков.

  • 5 января новым главным тренером «Спартака» стал Хуан Карлос Карседо.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
  • Леонид Слуцкий сейчас возглавляет «Шанхай Шэньхуа», последним клубом Владимира Федотова был ЦСКА, откуда он ушел летом 2024 года.

Источник: телеграм-канал «Футбольные люди - Илья Казаков»
Россия. Премьер-лига Спартак Шанхай Шэньхуа Федотов Владимир Слуцкий Леонид Карседо Хуан Карлос
Император Бомжей
1767865476
Слуцкий бы и за большие деньги, не пошёл в Спартак)) Во первых у него все замечательно в Китае Во вторых он армейские корни помнит))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1767867992
лучше уж нынешний, чем те два россиянина, что якобы были в шорт-листе... что быдло-Федот, что жирный качающийся боров, - оба не для Спартака были бы - оба ставят трусливую автобусную игру с тактикой бей-беги...
Ответить
alefreddy
1767869882
эти двое не панацея пусть будут успехи у испанца
Ответить
FWSPM
1767870649
хорошо сказал
Ответить
iscariot
1767871376
Про Слуцкого правда, про Федотова бред. Слуцким Спартак сам интересовался, но получил ответ, что Леонид не заинтересован. Федотова лишь предлагали его агенты, но им сразу сказали нет, также как и агентам Талалая.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1767876048
Ну эти хоть тренеры, в отличии от новенького физрука. Гыгыгы
Ответить
власик
1767933526
Но приоритетной целью должен быть СЕМАК. Все таки шесть чемпионств
Ответить
