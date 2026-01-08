Названы два российских тренера, которых рассматривал «Спартак»

Журналист Илья Казаков отреагировал на мнение о том, что «Спартаку» стоило назначить главным тренером Леонида Слуцкого.
«Известно, что осенью «Спартак» в шорт-листе имел 2 тренеров-россиян: Федотова и Слуцкого. Черчесова, к удивлению, нет – уже неважно, было ли это опасением перед реакцией части трибун или сомнениями относительно «связи» тренера с Аланом Агузаровым, о которой Черчесов с Агузаровым все уже давно сказали.
Русского тренера в «Спартаке» не было давно и, возможно, долго, не будет – если только Романов не сумеет доказать клубу свою ценность, в том числе получив лицензию Pro или кто-то из бывших красно-белых не сделает чудо в другом клубе.
Но пока как факт – осенью «Спартак» думал о двух российских тренерах, но ни один из них никогда не имел никакого отношения к клубу. Как бы кому не хотелось, наследника Романцева так и не появилось.
Но тезис «только Слуцкий и никого кроме Слуцкого» эфемерен. Поскольку не доказателен и не подтвержден никакими доводами.
«Спартак» – это работа под давлением, необходимость выиграть титул – а кроме вечного «Зенита» стал грозной силой «Краснодар» и крепнет на глазах ЦСКА, конкуренция принципиально изменилась.
Но главное в такой ситуации для «Спартака» не фамилия, а единый мощный и опытный офис, с четким распределением ролей и задач – как у вышеназванных трех клубов. Где аппаратные монстры, единоначалие и понятные амбиции.
Все остальное – диалог пикейных жилетов из «Золотого теленка», – написал Казаков.
- 5 января новым главным тренером «Спартака» стал Хуан Карлос Карседо.
- Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
- Леонид Слуцкий сейчас возглавляет «Шанхай Шэньхуа», последним клубом Владимира Федотова был ЦСКА, откуда он ушел летом 2024 года.