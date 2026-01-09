Стал известен порядок выплаты бонусов «Зениту» за Жерсона

«Крузейро» будет выплачивать «Зениту» дополнительные 500 тысяч евро за победы в турнирах в качестве бонусов за трансфер полузащитника Жерсона.

Это будет происходить каждый раз, когда клуб из Белу-Оризонти победит в чемпионате Бразилии, Кубке Бразилии, Кубке Либертадорес, Межконтинентальном кубке или клубном чемпонате мира.

Лимит бонусов составляет 3 миллиона евро. Условие действует в течение всего периода выступлений Жерсона за «Крузейро». Основная сумма трансфера, которую получит «Зенит», составляет 27 миллионов евро.