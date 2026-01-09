Жерсоном интересовались клубы из Саудовской Аравии

Сделка по трансферу полузащитника Жерсона из «Зенита» в «Крузейро» ещe не закрыта, несмотря на сообщения в медиа.

Стороны практически согласовали трансфер, но он официально не оформлен. По данным источников, близких к ситуации, отец и агент Жерсона Маркау Силва «любит торопить события».

Сообщается, что Жерсоном на протяжении последних месяцев без конкретных предложений интересовались клубы из Саудовской Аравии. Сам футболист был негативно настроен к продолжению карьеры на Ближнем Востоке.