Жерсоном интересовались клубы из Саудовской Аравии

Сделка по трансферу полузащитника Жерсона из «Зенита» в «Крузейро» ещe не закрыта, несмотря на сообщения в медиа.
Стороны практически согласовали трансфер, но он официально не оформлен. По данным источников, близких к ситуации, отец и агент Жерсона Маркау Силва «любит торопить события».
Сообщается, что Жерсоном на протяжении последних месяцев без конкретных предложений интересовались клубы из Саудовской Аравии. Сам футболист был негативно настроен к продолжению карьеры на Ближнем Востоке.
- По данным журналиста Фабрицио Романо, «Зенит» принял предложение о продаже полузащитника за 27 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и ещe 3 милиона в виде бонусов.
- 28-летний Жерсон в этом сезоне провел за петербуржцев 15 матчей, забил 2 гола.
Источник: Legalbet