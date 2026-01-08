Введите ваш ник на сайте
  Смородская – о Карседо: «Его работа в чемпионате Кипра — просто курам на смех»

Смородская – о Карседо: «Его работа в чемпионате Кипра — просто курам на смех»

8 января, 07:48
9

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская скептически отнеслась к назначению Хуана Карседо главным тренером «Спартака».

«Спартак» сделал неправильный выбор. Карседо не имеет никакого опыта работы в большом клубе. Его работа в чемпионате Кипра – просто курам на смех.

Все говорят о том, что он был помощником Эмери в «Спартаке». Но помощник и главный тренер – это две большие разницы. Не понимаю, зачем в такой спешке надо было кого‑то подписывать. Тем более неизвестного человека. Ничему их история не учит», – сказала Смородская.

  • Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.
  • Он уже работал в «Спартаке» в 2012 году помощником у Унаи Эмери.
  • Ранее 52-летний испанец возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.

Еще по теме:
Названы два российских тренера, которых рассматривал «Спартак» 12
Парфенов высказался о назначении Карседо в «Спартак» 1
Гурцкая: «Только один российский тренер даст в «Спартаке» гарантированный результат» 12
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Спартак Карседо Хуан Карлос Смородская Ольга
Max-Min-vkontakte
1767852230
сказала тётя Оля и рассмеялась в подтверждение своих слов..
Ответить
Красногорск_Фан
1767856495
Вряд ли 6 из 7 тренеров поставленных ей в Локо имели большие достижения чем Карседо. или 5 из 7. По нашему футболу теперь 2 авторитетных экспертши 1) Ведушая , "которую все хотят чебурахнуть" 2) Баба с возу, легче паровозу. Ждем третью
Ответить
Марк Аврелий!
1767857946
«Работа Смородской в Локомотиве — просто курам на смех»
Ответить
Diminio
1767859828
Сказала Курица
Ответить
_Sasha_
1767861689
То что она творила в Локо, даже фанаты Локо нах ее послали)
Ответить
SLADE2019
1767862688
В принципе все правильно, но, увидев, кто автор слов, так и хочется сказать, да пошла бы ты! Вот, что значит быть отрицательным персонажем, коим она останется навсегда.
Ответить
subbotaspartak
1767863566
Так посмейся, всё для тебя.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1767864406
курам на смех - это период работы в Локо этой жирной курицы с заплывшими жиром псевдо-мозгами... даже поклонники Локо плевались при ее упоминании...
Ответить
Император 1
1767865623
Курам на смех. Я то думаю, что она ржёт)
Ответить
