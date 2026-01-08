Смородская – о Карседо: «Его работа в чемпионате Кипра — просто курам на смех»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская скептически отнеслась к назначению Хуана Карседо главным тренером «Спартака».

«Спартак» сделал неправильный выбор. Карседо не имеет никакого опыта работы в большом клубе. Его работа в чемпионате Кипра – просто курам на смех.

Все говорят о том, что он был помощником Эмери в «Спартаке». Но помощник и главный тренер – это две большие разницы. Не понимаю, зачем в такой спешке надо было кого‑то подписывать. Тем более неизвестного человека. Ничему их история не учит», – сказала Смородская.