Смородская – о Карседо: «Его работа в чемпионате Кипра — просто курам на смех»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская скептически отнеслась к назначению Хуана Карседо главным тренером «Спартака».
«Спартак» сделал неправильный выбор. Карседо не имеет никакого опыта работы в большом клубе. Его работа в чемпионате Кипра – просто курам на смех.
Все говорят о том, что он был помощником Эмери в «Спартаке». Но помощник и главный тренер – это две большие разницы. Не понимаю, зачем в такой спешке надо было кого‑то подписывать. Тем более неизвестного человека. Ничему их история не учит», – сказала Смородская.
- Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.
- Он уже работал в «Спартаке» в 2012 году помощником у Унаи Эмери.
- Ранее 52-летний испанец возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
Источник: «Матч ТВ»