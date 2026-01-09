Трансфер Жерсона мог перехватить другой бразильский клуб

У полузащитника Жерсона был вариант перехода из «Зенита» в «Сантос».

Бразильский клуб в последний момент попытался арендовать футболиста с выплатой 100% зарплаты, но получил отказ от самого игрока. Сделку вeл отец Неймара, который в хороших отношениях с семьeй Жерсона.

Ожидается, что хавбек перейдет в «Крузейро».