Трансфер Жерсона мог перехватить другой бразильский клуб

У полузащитника Жерсона был вариант перехода из «Зенита» в «Сантос».
Бразильский клуб в последний момент попытался арендовать футболиста с выплатой 100% зарплаты, но получил отказ от самого игрока. Сделку вeл отец Неймара, который в хороших отношениях с семьeй Жерсона.
Ожидается, что хавбек перейдет в «Крузейро».
- По данным журналиста Фабрицио Романо, «Зенит» принял предложение о продаже полузащитника за 27 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и ещe 3 милиона в виде бонусов.
- 28-летний Жерсон в этом сезоне провел за петербуржцев 15 матчей, забил 2 гола.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»