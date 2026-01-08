Агент Сауся сделал заявление о возможном переходе в ЦСКА

Андрей Талаев, агент флангового защитника «Балтики» Владислава Сауся, прояснил будущее игрока.

Сообщалось, что 22-летний футболист зимой перейдет в ЦСКА, но позднее сделку якобы отменили.

«Пока нечего комментировать. На данный момент он едет на сборы вместе с «Балтикой». Если ничего не поменяется, то 11-го числа Саусь отправится туда вместе с командой», – сказал агент.